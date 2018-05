Food Revolution 2018

Sambata, 19 Mai 2018 la orele 11.00, va avea loc la Colegiul Tehnic Mihai Bravu din Bucuresti, evenimentul Food Revolution Day 2018, parte din cea mai mare miscare de educatie alimentara din lume, creata in 2012 de catre celebrul Jamie Oliver.

Intr-o societate in care copiii nostri sunt atrasi prin reclame dibace catre produse alimentare nesanatoase, noi va invitam la o zi de sarbatoare a educatiei alimentare, si a consumului de hrana moderat, ca fundament al unei vieti echilibrate si sanatoase.



Cu ocazia Food Revolution Day, ambasadori din toata lumea vor celebra alaturi de copii, parinti si dascali ca in fiecare an in luna mai, sarbatoarea educatiei alimentare si a stilului de viata sanatos.

Si de aceasta data vom trage semnale de alarma asupra diabetului infantil, a obezitatii, a risipei alimentare si a instrumentelor de marketing inadecvate. De aceasta data, in cadrul evenimentului se va desfasura si cea de a doua editie a simpozionului ‚’Alimentatie rationala pentru sanatate’’.



Temele evenimentului din anul acesta sunt #MancamKmZero si #AdEnough.



In cadrul evenimentului vor avea loc demo cooking show-uri sustinute de catre Whirlpool si o sesiune privind importanta consumului de apa sustinuta de Aqua Carpatica dar impreuna cu Carrefour Romania si Cooperativa Agricola Varasti am pregatit multe surprize elevilor, surprize pe care le puteti afla sambata, 19 Mai.

Echipa noastra:



Ambasador Gabriella Pascaru Bisi

Voluntari: Maria Andrei – jurnalist maria-andrei.ro, Smaranda Vornicu-Shalit - blogger culinar & jurnalist, Dorin Huntai – fondator Radar de Media si Retete de Sanatate, Cristina Iuliana Pana, blogger culinar Panacris , Sorin – blogger culinar Sorin’n Kitchenn, Gabriel Cilinca - agent Politia Capitalei, participant Master Chef, Gabriel Kiss - bancher si pasionat de gastronomie, Alex Bisi – Art Director & fotograf, Flori Cilinca, Calin Radulescu - Bucataria Greceasca si ca surpriza, vom avea alaturi de noi direct din Nepal, doi iscusiti bucatari.



Sponsor principal: Carrefour Romania

Sponsori: Meggle, Aqua Carpatica, Fuchs



Parteneri institutionali: Ministerul Educatiei, Casa Corpului Didactic, USAMV, Horting.

Parteneri: Whirlpool, La Molisana, Mutti, Pietro Coricelli, Calvo, Valsoia, Angst, Bioloi, Apilife, Kluth, Fresh Fruit, MicroGreens, Bioki, Vel Pitar, Asian Food, Alex Bisi Photography, Avon.