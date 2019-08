Miley Cyrus rupe tăcerea după despărțirea de Liam Hemsworth: „Schimbarea e inevitabilă“

Vedeta a scris pe Instagram că despărțirea de soțul său este o etapă a evoluției. Ea a fost fotografiată în timp ce se săruta cu prietena ei, Kaitlynn Carter.

Nu c-ar fi fost Miley cea mai cuminte vedetă din lume, ba dimpotrivă. Dar chiar și așa, vestea despărțirii sale de Liam Hemsworth a surprins pe toată lumea. Relația lor cu suișuri și coborîșuri a fost tot timpul pe marginea prăpastiei, dar de fiecare cei doi au găsit o cale de a merge mai departe, iar în decembrie abia făcuseră nunta. Ei bine, n-au apucat să împlinească primul an de căsnicie, iar modul în care vedeta a anunțat sâmbătă ruptura lor i-a uimit pe fani.



Aflată în vacanță, în Italia, Miley Cyrus a rupt tăcerea a doua zi. Într-un mesaj publicat pe Instagram, ea a scris că viața sa urmează acum o altă cale și că această schimbare e normală: "Nu te lupta cu evoluția, fiindcă nu vei câștiga niciodată", a început ea. "Precum muntele în vârful căruia stau, care cândva era sub apă, legat de Africa, schimbarea este inevitabilă. Dolomiții n-au fost creați peste noapte, această frumusețe magnifică s-a format în milioane de ani. , a continuat Miley.



Vedeta și-a încheiat postarea cu o reflecție asupra vieții sale: "Am fost învățată să respect planeta și procesele sale și sunt hotărâtă să fac la fel și cu mine...".



Potrivit revistei People, cei din anturajul cuplului nu sunt șocați de vestea despărțirii. "După ce s-au căsătorit, toată lumea credea că sunt cuplul perfect, dar ei tot au avut o grămadă de probleme. , a declarat o sursă.



În primăvară, ediția australiană a revistei OK! a scris că starul din "Hunger Games" s-a simțit jenat de unele dintre gesturile soției sale, îndeosebi când aceasta l-a lins pe față în timpul galei Met, din 4 mai. Gala a fost ultima lor apariție publică comună, notează Daily Mail.