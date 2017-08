Cum arată acum actorii din serialul Beverly Hills 90210

Interpreta personajului cu probleme Kelly Taylor, Jennie Garth, în vârstă de 45 de ani, a fost implicată în numeroase proiecte TV, printre care serialul de comedie "What I Like About You". De asemenea, și-a reluat rolul sub forma unei Kelly mult mai responsabile în seria numită "90210", care a durat din 2008 până în 2013. În 2015, Kelly s-a căsătorit cu Dave Abrams, după ce s-a despărțit de actorul Peter Facinelli, împreună cu care are trei fiice.