O artistă din Rusia este recunoscută pentru desenele sale în care transformă celebrităţi de la Hollywood în adevărate personaje de basm.

Lera Kiryakova desenează într-o manieră aparte diverse celebrităţi de la Hollywood şi le transformă în personaje din desene animate. Similarităţile dintre fotografii sunt geniale, iar în plus, artista are talentul de a le adăuga un detaliu personal care le aduce şi mai multă carismă.Pe contul său de Instagram , artista are o mulţime de fani care îi urmăresc cu mare interes lucrările. Aceste fotografii au făcut furori pe internet şi i-au adus popularitate, fiind extrem de apreciată pentru talentul său.Descoperă cum ar arăta vedetele dacă ar fi transformate în personaje din desene animate!