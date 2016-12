10 lucruri interesante pe care nu le ştiai despre Rowan Atkinson, celebrul Mr. Bean

Rowan Atkinson, devenit celebru datorită rolului din filmul Mr. Bean, ascunde o mulţime de lucruri interesante de care nu ai auzit până acum.

Nu se poate să nu fi auzit de Mr. Bean sau să nu îi fi văzut deja de câteva ori faimoasele filme. În spatele acestui rol amuzant şi ciudat se ascunde un om cu o poveste de viaţă, cu prieteni şi cu proiecte interesante. Diply ne prezintă câteva dintre ele:1. Vocea lui poate fi auzită în "Lion King", în rolul lui Zazu, voce care se regăseşte şi în cântecul "I Just Can't Wait To Be King!".2. Caracterul lui Mr. Bean s-a conturat când Rowan Atkinson trebuia să obţină diploma de master la Oxford şi i s-a cerut să schiţeze o piesă de teatru. Ideea i-a venit când exersa în faţa oglinzii şi se juca cu expresiile sale faciale ciudate.3. Actorul este foarte discret în ceea ce priveşte viaţa lui personală şi nu dă prea multe interviuri. Acest lucru se întâmplă şi din cauza faptului că suferă de bâlbâială/ balbism de mai mulţi ani. El are uneori probleme în pronunţarea cuvintelor care încep cu litera B şi care sunt urmate imediat de o vocală.4. Înainte de a se opri la numele Mr. Bean, el a trecut printr-o serie de nume diferite cum ar fi Mr. White şi Mr. Cauliflower.5. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a numit în 2013 Comandor al Ordinului Imperiului Britanic pentru excelenţa în activitate.6. A renunţat la Mr. Bean în 2012 pentru că şi-a dat seama că personajul era prea copilăresc pentru el.7. A fost unul dintre norocoşii invitaţi de la nunta prințului Charles și Camilla Parker-Bowles.8. Rowan Atkinson este pasionat de maşinile sport şi le colecţionează pentru distracţie. La fel ca Mr. Bean, el îşi tratează maşinile ca pe prietenii săi.9. Rowan are o fiică pe nume Lily, care a apărut în Mr. Bean's Holiday/Vacanța lui Mr. Bean.10. Mr. Bean a fost difuzat în peste 200 de țări şi a avut doar 14 episoade, însă datorită popularităţii personajului au luat naştere filme, animaţii, jocuri video şi cărţi.