Studiu: Plânsul te ajută să slăbeşti

Plânsul nu doar că te face să te simţi mai bine, dar te poate ajuta şi să slăbeşti. Deşi sună prea bine ca să fie adevărat, ştiinţa confirmă că asta se întâmplă.

In incercarea de a slabi, multi sunt dispusi sa faca sacrificii si sa incerce orice dieta, oricat de dura ar fi. Se pare, insa, ca exista o multime de procese care ne ajuta sa ardem caloriile, iar unul dintre ele se refera la… o sesiune strategica de plans.Un studiu recent a descoperit ca plansul – plansul zdravan, care iti schimonoseste chipul si distruge machiajul – ajuta la slabit. Hormonii ne ajuta sa luptam cu stresul inca din preistorie. Problema este ca in zilele noastre nu mai suntem nevoiti sa luptam fizic pentru a supravietui, ci stam pe scaun, cuprinsi de furie si de frustrare. Drept rezultat, organismul crede ca am consumat cateva calorii pentru a face fata stresului si cauta sa le inlocuiasca rapid, desi acestea nu au fost arse.