O mireasă și-a alăptat bebelușul la altar. Imaginile au devenit virale!

Atunci când bebelușul tău plânge de foame, nici nu mai contează că este ziua nunții tale și că te afli în fața altarului, pregătită să spui "Da".

Este și cazul unei mămici foarte dedicate din Montreal, Canada, care a oprit totul pentru a-și alăpta fetița de nouă luni. Fără să stea prea mult pe gânduri, Christina Torino-Benton și-a luat bebelușul în brațe și l-a alăptat. Gestul ei a făcut înconjurul lumii, imaginile în care mireasa își alăptează copilul chiar în timpul slujbei de cununie au devenit virale pe internet.





Mămica în vârstă de 30 de ani a declarat pentru today.com că pur și simplu nu ar fi suportat ca fetița ei în vârstă de nouă luni să plângă de foame, iar ea să o ignore, chiar dacă asta a însemnat să întrerupă slujba. "Eram foarte stresată de faptul că ea e nemulțumită. M-am bucurat că am putut să o iau în brațe și să o calmez. Am fost mândră de mine că am făcut asta", a declarat Christina Torino-Benton. Bebelușul a adormit apoi imediat, iar ceremonia a continuat fără probleme.





Tânăra din Canada este o adeptă și o promotoare a alăptatului în public. "Pentru mine a fost un gest normal, nimic ieșit din comun, cu excepția faptului că purtam o rochie care cântărea 22 de kilograme", a mai declarat mămica.











Planul era ca Gemma să stea cumințică în brațele mamei mele timp de o oră, dar nu a fost așa. A început să plângă fără oprire, iar eu nu m-am mai putut concentra la altceva. Trebuia să o liniștesc ca să pot continua. Simțeam plânsetul ei ca pe o durere în stomac", a declarat mămica. Christina și soțul său, Daniel Benton, au sperat că micuța lor va sta liniștită în timpul slujbei Romano-Catolice de cununie, care durează o oră.Dar în timp ce cuplul era așezat pe scaune, în fața preotului, Gemma a început să plângă. "", a declarat mămica.





"A fost un moment interesant, care a inclus-o și pe ea în ceremonie. E un gest normal. A fost o zi frumoasă, avem fotografii frumoase și sunt mândră de acel moment. Sunt bucuroasă că pot păstra această amintire și îi pot arăta și ei când se face mai mare", a mai spus Christina Torino-Benton