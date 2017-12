O fetiță a aflat că mama sa are o aventură. Ce s-a întâmplat când a sunat tatăl?

Copiii nu își dau seama întotdeauna de lucrurile pe care le fac adulții. De aceea, nu au nicio reținere în ceea ce privește povestirea acestor lucruri și altor persoane, fiind întotdeauna sinceri în povestirile lor.

O fetiță a aflat că mama sa are o aventură. Vrei să știi ce s-a întâmplat atunci când a sunat tatăl său? Citește rândurile ce urmează!Iată ce se întâmplă atunci când copilul află că mama sa are o aventură și-i spune tatălui!“- Bună, scumpo! E tati la telefon. Mami e pe lângă tine?- Nu, tati. E în dormitorul de la etaj cu unchiul Paul.După o scurtă pauză, tatăl spune:- Dar nu ai niciun unchi Paul, scumpo.- Ba da, mama spune că am și că este în dormitor cu ea chiar acum.După un scurt timp, tatăl spune:- Bine, atunci vreau să faci următorul lucru. Pune telefonul jos pe masă, fugi sus, bate la ușa dormitorului și țipă că mașina mea a intrat pe alee.- Bine, tati, imediat.După câteva minute, fetița revine la telefon.- Am făcut ce mi-ai spus, tati.- Și ce s-a întâmplat, scumpo?- Ei bine, mami s-a speriat, a sărit din pat fără haine pe ea și a fugit țipând.S-a împiedicat de covor, s-a lovit cu capul de dulap și acum nu se mai mișcă deloc.- O, Doamne! Și ce s-a întâmplat cu unchiul tău Paul?- A sărit și el din pat fără haine pe el. S-a speriat tare și a sărit pe fereastra din spate exact în piscină. Dar bănuiesc că nu știa că ai scos apa din piscină săptămâna trecută. S-a lovit de fundul bazinului și cred că a murit.După o pauză lungă, tatăl spune:- Ce piscină? La ce număr de telefon am sunat?”