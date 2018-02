Jukebox şi Bella

Pasiune si emotie! Jukebox si Bella Santiago traiesc fiecare moment din cadrul Selectiei Nationale si ne povestesc experienta Eurovision 2018, dar si cum se inteleg dupa un an de cand sunt in aceasta formula.

Bella Santiago, finalista a concursului "Romanii au talent" 2016, a cucerit publicul cu atitudinea sa, dar si cu un performance exceptional, un timbru memorabil si o voce puternica. In timp ce Jukebox este una dintre cele mai populare trupe din Romania, care a lansat deja trei albume si opt single-uri.



- In primul rand, spuneti-ne cateva vorbe despre piesa pe care o interpretati anul acesta, la Eurovision, “Auzi cum bate”? Ce transmite? Care credeti ca sunt atuurile acesteia?

Bella: - “Auzi cum bate” e un indemn sa fii atent la cel de langa tine si sa-l apreciezi. Inspira dragoste si trezirea la realitate.

Alex: - Inspira pasiune, o doza de durere, dar finalul este optimist.





- Mai este foarte putin pana la finala Selectiei Nationale.

Bella: - Am lucrat in studio la mai multe versiuni ale piesei, in alte limbi internationale pentru fanii Eurovision din toata lumea. Cred ca aceasta este cea mai buna pregatire pentru Lisabona.

Alex: - Muncim mult in studio la Luft Records, dar ne ocupam si de promovare, pentru ca e important ca mesajul nostru sa ajunga la cat mai multi oameni, iar ei, in acest fel, sa voteze asa cum le dicteaza inima. Ne ajuta foarte mult si Cat Music.



- Cum apreciati concurenta de la Eurovision 2018?

Bella: - Apreciez oamenii care stiu sa cante si care compun muzica buna.

Alex: - Au ramas piese foarte bune in concurs. Diferenta intre artistii din finala nu este neaparat de valoare intrinseca, este mai mult de popularitate. Sunt multi artisti tineri si deosebit de talentati in concurs.