Drumul printre stele: Cele mai bune 10 filme din toate timpurile despre călătoria în spațiu

O bună parte din genul Science Fiction este dedicată acestui vis uriaș al omenirii: călătoria în Univers. Iar acum, după spectacolul superb pe care îl oferă „Ad Astra“, putem privi înapoi, spre filmele care ne-au deschis drumul către stele.

10. „2001: A Space Odyssey“

9. „Interstellar“

De la primul SF, producția epică de numai 18 minute „A Trip To The Moon”, până la complexul „First Man”, aventurile călătoriilor prin Univers au fascinat publicul cinefil de-a lungul anilor, titluri precum „Star Trek” și „Total Recall” devenind rapid fenomene inegalabile.Într-un top al celor mai bune filme despre călătoria în spatiu realizat de Screen Ranț, cele mai multe titluri sunt producții de ficțiune, dar aproape toate se bazează pe date științifice. Cu ajutorul unor oameni de știință valoroși, precum Kip Thorne și Carl Sagan, aceste producții memorabile au păstrat acțiunea în limite credibile.Pentru cei mai mulți fani ai genului, capodopera lui Stanley Kubrick reprezintă superlativul în materie de film SF. Scris cu unul dintre cei mai mari autori de science fiction, Arthur C.Clarke, și bazat pe nuvela acestuia, „The Sentinel”, „2001: A Space Odyssey” a fost ceva cum nu s-a mai văzut până în acel an, 1968.Orice ați crede despre scenariul sau despre tema acestui film, frumusețea lui vizuală și multe dintre scene încă ne fascinează, la peste 50 de ani după ce acestea au fost realizate și au influențat multe producții.Unul dintre numeroasele filme inspirate de „Odiseea spațială” a lui Kubrick este producția regizată de unul dintre marii lui admiratori, Christopher Nolan.Acțiunea din „Interstellar” se desfășoară într-un viitor nu foarte îndepărtat, când aproape toate resursele de hrană de pe Pământ sunt epuizate. Un fost pilot, Cooper (Matthew McConaughey), trebuie să găsească în Univers un alt loc în care omenirea să se mute. Citește mai departe...