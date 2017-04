Ce a făcut o femeie pentru câinele vecinilor. Ideea ei e simplă şi genială - VIDEO

Când a văzut că în fiecare zi câinele vecinilor sărea în sus cât e gardul de înalt ca să o salute, o femeie a avut o idee genială ca să-i facă viaţa mai uşoară.

Jennifer Bowman a fost amuzată să vadă că Penny, căţeluşa vecinilor, se apuca să sară cât putea de mult ca s-o vadă când o auzea că iese în curte. Azi aşa, mâine tot aşa, câinele nu se oprea din sărituri ca s-o vadă. E drept, era interesată şi de câinele vecinei.



"Aproape obosisem eu să-l tot văd pe ciobănescul german al vecinilor sărind peste gard, aşa că i-am făcut un vizor. Cred că-i place", a scris femeia pe un site de socializare.



Bowman a luat frumuşel un ferăstrău electric şi a făcut trei găuri în gard - două pentru ochii lui Penny şi una pentru nas. Cu o idee simplă, ea i-a împlinit visul acestui patruped simpatic. Nu doar că acum căţeluşa poate vedea grădina lui Bowman, dar îi vede şi câinele, relatează The Dodo.

Atât de uşor e să faci un câine fericit, de multe ori animalele au nevoie de mai puţin decât oamenii, dar se bucură sincer de puţinul pe care îl capătă şi sunt foarte recunoscătoare.