Ce se întâmplă în corp dacă vei consuma suc de rodii zilnic

Rodia este un fruct incredibil de gustos și revigorant. Sucul său conține o cantitate mare de antioxidanți, mai mare decât se regăsește în alte sucuri de fructe, vin roșu, ceai negru sau verde. Antioxidanții conținuți de sucul de rodie au fitonutrienți, cum ar fi antocianinele, polifenolul și taninurile. Consumul de suc de rodii regulat are un impact asupra îmbunătățirii funcției antioxidante, datorită substanțelor fenolice. Iată ce se întâmplă atunci când consumi suc de rodii zilnic!

Ce beneficii aduce consumul regulat de suc de rodii?

1. Reduce riscul apariției bolilor de inimă

2. Îmbunătățește fertilitatea și performanțele din viața intimă

Cantitatea mare de antioxidanți din sucul de rodie, în special polifenoli, poate bloca sau inhiba acumularea de colesterol în artere. Antioxidanții pot proteja inima prin scăderea cantității de colesterol cu densitate scăzută de lipoproteine, care este cunoscut și sub numele de colesterol rău. Un studiu a ajuns la concluzia că sucul de rodii consumat regulat poate reduce nivelul total de colesterol și colesterol rău, putând micșora și probabilitatea de a dezvolta o boală de inimă, în cazul persoanelor care suferă de diabet de tip 2 și care prezintă deja un nivel ridicat de grăsimi și colesterol în sânge.Sucul de rodii poate ajuta și în cazul îmbunătățirii fertilității și performanțelor din viața intimă. Studiile au demonstrat că un consum de suc de rodii regulat poate îmbunătății viața bărbaților care suferă de disfuncție erectilă. Unii cercetători atribuie parțial acest efect impactului pe care îl are sucul de rodie asupra oxidului nitric, care este un compus ce stimulează mușchii din pereții vaselor de sânge și le oferă posibilitatea de a se extinde, relaxa și crește fluxul de sânge.Sucul de rodii are o activitate puternic antioxidantă care previne distrugerea oxidului nitric și care crește impactul asupra celulelor musculare regăsite în vasele de sânge. Conform altui studiu, sucul de rodii poate îmbunătăți, de asemenea, calitatea spermei.Consumul zilnic de suc de rodii este sănătos. Cu toate acestea, s-a dovedit că poate interacționa câteodată în mod negativ cu medicamentele care tratează hipertensiunea arterială sau nivelul ridicat de colesterol. De asemenea, sucul de rodii poate crește nivelul de zahăr din sânge, deoarece are un conținut bogat de zahăr. O cană cu suc de rodii are aproximativ 132 de calorii și 31 de grame de zahăr, adică aproape cât conține o doză de suc. Iar consumul unei cantități mari de zahăr crește nivelul total de zahăr din sânge.