Adevărul despre pâine: îngrașă sau nu?

Contrar lucrurilor pe care le-ai auzit până în prezent, pâinea nu te îngrașă și este, de fapt, o modalitate prin care ai acces la o gamă variată de substanțe nutritive vitale.

Atunci când este consumată cu moderație, poate fi o parte importantă a unei diete nutritive echilibrate, chiar dacă pierderea în greutate este scopul tău final. Care este adevărul despre pâine? Acest aliment poate fi o sursă de energie cu un conținut scăzut de zahăr și grăsimi, care oferă o variette de vitamine și naturale și te poate ajuta chiar și să-ți controlezi apetitul.









1. Pâinea este un aliment complex





Anumiți nutrienți se pierd în timpul procesului de măcinare a făinei, însă nutrienții cheie, precum calciul, fierul și vitamina B, sunt readuși în varianta finală de consum. Studiile realizate nu au descoperit diferențe semnificative în ceea ce privește pâinea făcută prin metode moderne de producție comparativ cu metodele tradiționale.





2. Pâinea integrală oferă beneficii uimitoare pentru sănătate





Studiile au arătat în mod repetat că pâinea din cereale integrale poate reduce riscul de boli cardiace coronariere. După cum știai deja, fibrele dietetice solubile pot ajuta la reducerea nivelurilor de colesterol și la îmbunătățirea controlului glicemiei. În plus, femeile care consumă cereale integrale prezintă un risc cu 49% mai mic de creștere în greutate, datorită conținutului de fibre, care induce sațietatea. Acestea fiind spuse, consumă pâinea cu moderație, deoarece excesul poate duce la creșterea în greutate.





3.





Nu se spun multe lucruri bune despre pâinea albă. Este lipsită de fibre și poate declanșa producția exagerată de insulină atunci când este consumată de una singură. Cu toate acestea, un studiu publicat în The Journal of Agricultural and Food Chemistry (Revista de Chimie Agricolă și Alimentară) a dezvăluit că pâinea albă poate stimula în mod semnificativ creșterea bacteriilor intestinale bune, numite lactobacili, ajutând la protejarea intestinelor noastre de tulburările digestive. Atunci când ai posibilitatea de a alege între pâinea albă și pâinea integrală, este recomandată a doua variantă. Însă nu ar trebui să te simți vinovată dacă te bucuri de pâinea realizată din făină integrală. Cel puțin ți-ai îmbunătățit ativitatea bacteriilor intestinale benefice.





4. Nu îți face griji cu privire la indicele glicemic ridicat al pâinii





Indicele glicemic al oricărui aliment (numărul care indică efectul alimentului asupra glucozei din sânge) se aplică numai în cazul în care produsele alimentare sunt consumate de unele singure. Dacă nu ai obiceiul de a mânca pâine goală, indicele glicemic ridicat al unor produse de panificație nu ar trebui să te sperie.