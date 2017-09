7 plante de apartament care rezistă chiar dacă le neglijezi

Ai vrea să ai câteva plante decorative în casa ta, dar nu ai timp să le îngrijeşti? Există specii de plante pentru interior care rezistă foarte bine fără să depui prea mult efort pentru îngrijirea lor.

Yucca

Orhideea Phalenopsis

Plantele suculente

Zamioculcas

Sansevieria

Cactuşii

Ficus benjamina

Iată câteva dintre acestea:Yucca este un tip de palmier foarte rezistent, originar din zonele secetoase. Prin urmare, trăieşte fără probleme chiar dacă uiţi să îl uzi cu săptămânile. Are nevoie, în schimb, de multă lumină pentru a creşte şi a se dezvolta frumos. Este ideal să îl uzi moderat, o dată pe săptămână.Florile orhideei Phalenopsis rezistă până la patru luni. Pe lângă faptul că are tije pline cu flori spectaculoase, într-o varietate largă de culori, această plantă este destul de rezistentă. În ciuda concepţiei greşite, Phalenopsis este uşor de îngrijit şi nu are nevoie de tratament special. Este necesar să o plasezi pe pervaz sau într-un loc luminos şi să o uzi o dată pe săptămână.Simpaticele suculente au devenit extrem de populare în ultimii ani, invadând pur şi simplu reţele precum Instagram sau Pinterest. Au forme variate, cresc lent şi nu au nevoie de un tratament special. Trebuie doar să le uzi din când în când şi cam atât. Frunzele lor cărnoase înmagazinează apă şi astfel rezistă cu bine perioadelor "secetoase", în care uiţi să le uzi.O plantă deosebit de frumoasă şi decorativă prin frunzele sale cerate de un verde intens, cu un luciu perfect. Zamioculcas este des întâlnită în hoteluri şi birouri tocmai pentru că este foarte uşor de îngrijit. Este originară din Zanzibar, fiind adesea numită planta ZZ.Preferă locurile însorite şi rezistă bine chiar dacă uiţi să o uzi, deşi este de preferat să fie udată o dată pe săptămână.Cunoscută popular ca limba soacrei, Sansevieria este o plantă foarte uşor de îngrijit. Poţi uita de ea cu săptămânile, fără să fie afectată prea tare. Bineînţeles, asta nu înseamnă că este în regulă să o ignori intenţionat, dar poate trece cu bine de perioadele în care uiţi să o uzi. Rezistă bine atât la soare, cât şi la zone ceva mai umbroase. Regula de bază este să o uzi o dată pe săptămână.Originari din zone deşertice, cactuşii se numără printre cele mai rezistente plante de apartament. Aceştia supravieţuiesc perioade îndelungate fără apă pentru că o stochează în tulpina cărnoasă. Chiar dacă uiţi să îi uzi zile le rând, aceştia rezistă fără probleme. De fapt, preferă ca pământul să fie uscat, decât permanent umed, caz în care rădăcinile pot putrezi.Probabil îţi este cunoscut acest copăcel cu frunze mărunte pentru că este prezent în numeroase clădiri de birouri, cabinete medicale sau hoteluri. Nu este dificil de îngrijit, iar dacă uiţi să-l uzi prea mult timp te va "semnaliza" prin câteva frunze îngălbenite sau căzute.