Surpriza unui fiu pentru mama lui care este singură. Un gest de milioane!

A vrut să-şi ajute mama ca să întâlnească iubirea vieţii ei şi a făcut ceva special pentru ea. Gestul lui a cucerit internetul şi a devenit viral!

Un tânăr din Norvegia i-a făcut o surpriză foarte frumoasă mamei sale, care este singură şi încearcă de câţiva ani să-şi caute sufletul pereche. Prin urmare, Alex Lyngaas, fiul ei, a avut o idee pentru care este admirat acum de toţi internauţii, iar gestul său a devenit viral pe internet.



Ce s-a gândit să facă Alex pentru mama lui? Ei bine, a filmat-o pe ascuns timp de un an de zile în diverse situaţii şi i-a făcut cel mai drăguţ filmuleţ de prezentare, care a emoţionat-o până la lacrimi. A numit filmuleţul în mod sugestiv "Looking for Adam". După ce a terminat filmuleţul, l-a postat pe internet de Ziua Mamei, rugându-şi prietenii să-l ajute să găsească sufletul pereche pentru mama lui.



Eva, mama lui, nu a ştiut absolut nimic de proiectul fiului său, iar când a văzut filmuleţul făcut pentru ea a fost foarte emoţionată.

Cadrele cu mama sa în diverse situaţii şi textul, precum şi modul în care le-a montat Alex pentru a obţine cel mai drăguţ video au câştigat imediat simpatia internauţilor din întreaga lume.

Sursă: brightside.me