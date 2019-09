Până la urmă, ce vor bărbații? Ciorbă sau prințese?

Am povestit acum câteva zile despre conversația auzită în timp ce așteptam, la cumpărături, să-mi vină rândul la casă. Tipa din fața mea vorbea la telefon cu, cel mai probabil, o prietenă, despre ce înseamnă să fii femeie adevărată.

Toată povestea o puteți citi AICI.



Aseară, când s-a mai liniștit tot haosul de peste (în care haos chiar am reușit să fac și o ciorbă!), am intrat pe Facebook. Am fost surprinsă de impactul pe care l-a avut povestea mea cu prințesele care nu știu să facă o ciorbă. Ce m-a uimit a fost că foarte mulți bărbați l-au preluat, lucru greu de crezut pentru un site de femei cum este Eva.ro, dar ceva le-a atras atenția: ciorba sau prințesele!



Deci cum? Bărbații nu vor, de fapt, prințese? Adică nu pentru asta se upgradează? Nu din acest motiv nu stau ele cum le-au lăsat mamele lor și își fac buze mari, își montează gene care să acopere sprâncenele, își măresc numărul la sutien și ce alte operațiuni și-or mai face? Nu am zis nimic de unghiiile lungi și ascuțite sau extensiile de păr, pentru că astea deja nu mă mai uimesc.



Deci nici bărbaților nu le plac femeile așa? Sau le place mai mult ciorba? De fapt, cred că ciorba le place și le-a plăcut întotdeauna în egală măsură.

Ce nu le convine este faptul că prințesele după care aleargă nu știu să facă și ciorbă!

Asta e băieți, nu le puteți avea pe toate în viață! Și așa ajung unii dintre voi să aleagă ciorba și să alerge după prințese sau invers.