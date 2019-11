Case mici cu acoperiș în două ape. Economice și cu designuri deosebite

Clasicul acoperiș în două ape a fost preluat cu succes de la casele tradiționale la cele moderne, fiind cel mai întâlnit la proiectele de locuințe.

Va prezentam trei modele de case mici cu acoperis in doua ape, atat pe un singur nivel, cat si cu mansarda, cu design traditional sau modern.Prima casa este una pe un singur nivel, moderna si foarte luminoasa, cu ferestre mari si sase geamuri de mansarda. Are o suprafata construita de numai 76 metri patrati si una utila de 65 mp, fiind dotata cu un mic pridvor si o mica terasa in spate.Este o locuinta ideala pentru un cuplu, avand un singur dormitor, dotat cu geam pe colt.Impartirea micii suprafete a acestei case este foarte practica. Exista un mic hol la intrare, intrarea in bucatarie este in apropiere si de acolo se poate intra in camera tehnica, in continuarea bucatariei este baia si apoi dormitorul si ramane suficient loc pentru un salon spatios unde se poate lua si masa.