Pauza în relație: când este recomandată și când nu

„Cred ca ar fi mai bine să luăm o pauză” – sunt acele cuvinte pe care nu vrem să le auzim, pentru că dor aproape la fel de tare precum o desparțire.

Pauza in relatie este urmata de o despartire in cele mai multe cazuri. Inseamna probleme nerezolvate, sentimente care nu au fost exprimate sau lipsa empatiei.Pauza in relatie apare, de regula, cand nu exista suficienta comunicare. Cand nu exista intelegere, cand nu exista rabdare si cand niciunul dintre voi nu este dispus sa-i acorde celuilalt mai mult timp.O pauza in relatie vine la pachet cu foarte multe emotii negative. Aduce foarte multa presiune asupra voastra si este destul de apasatoare.Este si stanjenitoare, pentru ca poate sa insemne faptul ca niciunul dintre voi nu are curajul sa spuna lucrurilor pe nume.Sunt cupluri care pot spune ca au trecut cu bine peste o astfel de etapa, insa sunt si cupluri care s-au despartit dupa ce au luat pauza.