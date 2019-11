Casa Cameliei Șucu – un penthouse de lux ce îmbină contemporan cu străvechi

Camelia Sucu, una dintre cele mai bogate românce, proprietara retailerului de mobilă Class Living, are o locuință pe măsură renumelui sau în industria mobilei și designului interior. Este vorba despre un penthouse amplasat în Clubul Rezi­den­tial Stejarii din Strada Jandarmeriei, unde stă din 2013.

În acest complex rezidențial al omului de afaceri Ion Țiriac, Camelia Șucu spune că a găsit casa care întrunește toate așteptările sale.„Ador spațiile largi și lumina naturală, liniștea și comoditatea, ideea de «refugiu» în mijlocul naturii. În aceste condiții, nu am stat prea mult pe gânduri când am fost pusă în situația de a alege genul de locuință pe care să o pot transforma în «acasă»", a declarat Șucu pentru zf.ro.Apartamentul este în suprafață de 350 de metri pătrați și are două terase cu vedere spre pădure.