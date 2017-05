5 modalități prin care poți lumina o baie întunecată

Cu toții avem o imagine ideală a băii perfecte în capul nostru. Lumina vine printr-o fereastră mare, creând premisele perfecte pentru aplicarea machiajului. Însă ce faci când ai de-a face cu o baie întunecată? Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să rezolvi această dilemă!

Cum poți lumina o baie întunecată?

1. Alege iluminarea potrivită

2. Văruiește pereții într-o culoare luminoasă și neutră

3. Apelează la ajutorul oglinzilor mari

4. Nu uita de gresie și faianță

5. Aplică rafturi deschise pentru depozitare

În mod evident, vei avea nevoie de lumini pentru a lumina o baie întunecată. Însă trucul specialiștilor este să asigure mai multe straturi de lumină. Ai nevoie de lumini de plafon sau lumini încastrate în perete, deasupra capului, pe lângă luminile de care ai nevoie în apropierea oglinzii din baie. Încearcă să alegi un corp de iluminat pe ambele părți ale oglinzii.Atunci când văruiești o cameră întunecată, primul instinct este să alegi varul alb. Însă dacă încăperea nu are suficientă lumină naturală, pereții albi vor face camera să devină tristă și neinteresantă. Potrivit designerului Emily Henderson, este recomandat să alegi o culoare luminoasă și neutră. Încearcă un gri, albastru sau greige luminos, care va da un plus de adâncime și textură.O oglindă adaugă luminozitate instant prin reflectarea sursei de lumină în toată camera. Deci, dacă baia ta este întunecată, vei avea nevoie de o reflexie cât mai mare posibil, ceea ce înseamnă că o oglindă mică nu te va ajuta deloc.Alege cea mai mare oglindă care se potrivește în spațiul pe care îl ai la dispoziție. Primești puncte bonus dacă alegi și un cadru metalic, care oferă luminozitate suplimentară.Dacă tot vorbeam de suprafețele care pot reflecta lumina, pune și gresie și faianță în baia ta. Gresia și faianța din sticlă sau porțelan te ajută să adaugi încă o suprafață strălucitoare, pe care lumina se poate distribui în baie. În plus, este o modalitate excelentă de a adăuga mai multă culoare în baie. Alege faianța albă sau o culoare amuzantă.Atunci când o cameră este întunecată și înghesuită, ultimul lucru pe care vrei să îl faci este să pui dulapuri mari și voluminoase, care ocupă prețiosul spațiu de pe perete. În schimb, alege rafturi ușoare și aerisite. Vei avea în continuare spațiul de stocare de care ai nevoie, fără a fura din spațiul camerei. În plus, rafturile oferă o altă suprafață pentru accesorii simpatice, cum ar fi plantele și lumânările.