Cea mai tare reclamă care te motivează să slăbeşti - VIDEO

O reclamă care te motivează să slăbeşti pentru a-ţi urma visul a devenit virală pe internet şi a strâns foarte multe vizualizări.

O reclamă lansată de EDEKA, cea mai mare corporaţie nemţească de supermarket, a devenit virală pe internet în doar câteva zile. Clipul a strâns aproape 3 milioane de afişări şi vine cu un mesaj extrem de puternic "Eat like the person you want to become".



Eşti ceea ce mănânci ar fi o traducere destul de apropiată de mesajul pe doresc să-l transmită nemţii prin această reclamă. Într-o lume în care toată lumea mănâncă încontinuu şi se confruntă cu obezitatea, un băiat visează să zboare după ce vede o pasăre care-şi ia zborul de la geamul lui. Din acel moment băiatul va face absolut orice şi va trece peste toate piedicile puse de comunitatea în care trăieşte pentru a-şi vedea visul de a zbura devenit realitate. Ea va începe să slăbească şi să arate din ce în ce mai diferit de restul locuitorilor.





Reclama a fost filmată în România, iar unul dintre producători este românul Andrei Chirilă, potrivit metropotam.ro



Reclama a reuşit să stârnească atât admiraţie în rândul internauţilor, cât şi reacţii de stupoare din partea persoanelor care luptă cu kilogramele în plus care susţin că este discriminatorie.

”Noi nu dorim sub nicio formă cu reclama noastră să discriminăm oamenii supraponderali. Țelul filmului este să trezească conștiința pentru o alimentație sănătoasă. În acelaşi timp sunte conştienţi de faptul că există persoane supraponderale din cauza unor probleme medicale și care nu pot remedia situația doar cu modificarea regimului de alimentație”, susțin cei de la Edeka în urma acuzelor aduse, citaţi de publicaţia DailyMail.