Pericolele din pizza congelată. Ce au descoperit specialiştii?

În urma unei analize a 16 tipuri de pizza congelată s-a constatat că 81% dintre sortimentele analizate conțin aditivi, iar unele chiar şi piele de porc şi aromă de fum.

Caloriile dintr-o pizza congelată variază variază între 633 kcal și 1037 kcal

De ce sunt periculoase grăsimile saturate care se găsesc în pizza congelată?

De ce este periculos să consumi atât de multă sare?

Ce aditivi există în pizza congelată?

La 94% dintre sortimentele de pizza analizate nu se menționează tipul de făină folosită la realizarea blatului!

81% dintre sortimentele de pizza analizate conțin aditivi alimentari, adică E-uri, de la 2 aditivi alimentari până la 15 aditivi alimentari!

63% dintre sortimentele de pizza analizate conțin nitrit de sodiu!

O porție de pizza, adică 150 de grame, conține până la 2,3 grame de sare!

La numai 19% dintre sortimentele de pizza analizate producătorii menționează separat compoziția blatului și a toppingului!

19% dintre sortimentele de pizza analizate contin aromă de fum!

13% dintre sortimentele de pizza analizate conţin glutamat monosodic!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 16 tipuri de pizza congelată în vederea realizării unui studiu privind calitatea acestora. Numărul caloriilor, precum şi o cantitate exagerată de sare şi o mulţime de aditivi fac din pizza congelată un aliment nesănătos. Potrivit specialiştilor, conținutul de sare per 100 grame produs din produsele analizate variază între 0,86 grame și 1,33 grame. O porție de pizza, adică 150 de grame, conține până la 2,3 grame de sare! Asta în condiţiile în care un adult are nevoie de 1,6 grame de sodiu zilnic, pe care și-l procură dintr-o linguriță rasă de sare.De asemenea, conținutul de carbohidrați per pizza variază între 43 grame și 112,2 grame, în timp ce cantitatea de zahăr adăugat variază între 12,07 și 22,44 grame.Cantitatea de proteine per pizza variază între 19,4 grame și 38 grame. Cea de grăsimi per pizza variază între 20,7 grame și 49,4 grame, iar conținutul de acizi grași saturați dintr-o pizza variază între 5,85 grame și 17 grame.Conform datelor furnizate de Societatea de Nutriție din România, un copil cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani are nevoie zilnic de 2490 kcal. În situația în care ar consuma o pizza ar asimila aproape jumătate din necesarul de energie pentru o zi, fapt ce poate duce la depășirea cu mult a necesarului de calorii pentru o zi, având în vedere și aportul energetic de la celelalte mese din timpul zilei. În felul acesta se explică statistica îngrijorătoare cu privire la valoarea ridicată a colesterolului în randul copiilor, astfel 1 din 25 de copii din România au colesterolul ridicat, faţă de media europeană unde numai 1 din 200 de copii au valoarea colesterolului ridicat. Totodată, în România, unul din doi copii are probleme cu greutatea, fiind supraponderal sau obez, principala cauză fiind alimentaţia nesănătoasă.Numeroase studii realizate în instituții medicale și universități de prestigiu arată că grăsimile saturate cresc riscul de apariție a afecțiunilor cardiovasculare, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral și sunt un factor de risc pentru cancerele de colon și sân.Persoanele care consumă o cantitate de sare mai mare decât media au o presiune sanguină mai mare și au un risc crescut de hipertensiune arterială. Consumul excesiv de sare a mai fost pus în legatură și cu alte afecțiuni agravate de retenția de apă provocată de sare: insuficiență cardiacă, hipertrofia ventriculară stângă, afecțiuni ale rinichilor și litiază renală, edemul, accidentul vascular cerebral, osteoporoză.În cele 16 sortimente de pizza analizate s-au identificat următorii aditivi alimentari, după cum urmează: aromă de fum, arome, glutamat monosodic, azotat de sodiu, sorbat de potasiu, acid citric, polifosfaţi, trifosafaţi, difosfaţi, ascorbat de sodiu, acid ascorbic, nitrit de sodiu, nitrat de sodiu, eritorbat de sodiu, glucono-delta-lactona, carmine, stearoil-2-lactilat de sodiu, izoascorbat de sodiu şi acetat de sodiu.



Credit foto: Asociația Pro Consumatori (APC)