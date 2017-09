Membrii trupei DJ Project, răniţi într-un accident auto: Un TIR s-a răsturnat peste maşina lor

Membrii trupei DJ Project, Gino Manzotti, DJ Maxx şi Mira, sunt printre victimele accidentului rutier care a avut loc luni, pe DN7, în judeţul Vâlcea, când un TIR s-a răsturnat şi a lovit două maşini. Starea cântăreţilor este gravă.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, inspectorul Gabriel Popescu, a declarat pentru Mediafax că Gino Manzotti, DJ Maxx şi Mira au fost transportaţi la spitalul din Râmnicu Vâlcea. La spital a ajuns şi şoferul TIR-ului, un bărbat în vârstă de 56 de ani. Autotrenul pe care acesta îl conducea s-a răsturnat într-o curbă pe sensul opus de mers, lovind maşina în care se aflau cântăreţii şi încă una care circula în spatele lor.



Potrivit News.ro, unul dintre membrii trupei are o fractură la cutia toracică, solista trupei are o fractură de piramidă nazală şi o fisură la una dintre vertebre, iar un al treilea membru al trupei are traumatism la coloana vertebrală, suferind o tasare de vertebră, au declarat surse medicale.

Şoferul autotrenului are o plagă în zona gâtului si multiple leziuni în zona feţei.





"La kilometrul 160+400m, autotirul înmatriculat în Bihor care circula pe direcţia Pitesti-Rm. , a declarat inspectorul Gabriel Popescu, citat de Mediafax.



Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz şi efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.