Drama Magdei Vasiliu. Fiul vedetei Prima TV este bolnav de cancer

Magda Vasiliu, prezentatoarea ştirilor Focus Prima TV, trăieşte un adevărat coşmar. Vlad, fiul său în vârstă de opt ani, a fost diagnosticat cu cancer.

Iar ca şi cum suferinţa acestei boli cumplite care îi afectează copilul nu ar fi suficientă, vedeta este revoltată pe sistemul medical din România, care nu îi oferă niciun fel de sprijin. Vedeta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care îşi exprimă dezamăgirea şi revolta faţă de birocraţia din ţara noatră, care o împiedică să beneficieze de concediu medical pentru îngrijirea copilului.Prezentatoarea TV şi-a dus fiul în Italia pentru a primi tratamentul necesar, dar are nevoie de concediu medical din ţara noastră pentru a-i putea fi alături. Aceasta povesteşte că în ţară i s-au cerut acte peste acte, traduse şi legalizate, în condiţia în care în Italia copilul său a fost acceptat imediat pentru tratament, fără asigurare medicale sau prea multe documente. Iată mesajul dureros şi semnalul de alarmă transmis de vedetă pe pagina sa de Facebook:"20 de ani în care am cotizat zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în care am avut concediu medical o singură dată, cinci zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În rest, analize făcute la particular, plătite, şi o singură naştere. Atât. Azi mă văd în situaţia incredibilă de a găsi o soluţie pentru a beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului. Vlad, băieţelul meu, a fost diagnosticat cu cancer acum trei luni. De atunci sunt cu el la tratament în Italia, o ţară care l-a primit instant.Internarea de urgenţă a copilului meu nu a fost condiţionată de niciun act!! Vlad a fost internat, diagnosticat şi a început chimioterapia fără să am iniţial niciun document. Abia apoi m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am, dar îl voi avea şi i-am rugat să nu oprească investigaţiile. Funcţionarul de la ghişeu mi-a răspuns simplu: «Doamnă, copilul e tratat oricum. Nu condiţionăm tratamentul de chestiuni birocratice! Staţi liniştită!»Şi am stat liniştită, gândindu-mă că şi în ţara mea există soluţii decente pentru astfel de situaţii în care nu doresc nimănui să se afle...Dar a venit momentul în care am solicitat un concediu medical pentru că nu am altfel cum să-mi însoţesc copilul la analize, nu mă pot interna cu el din trei în trei săptămâni, nu-l pot îngriji după chimio, când suferinţa lui este cumplită... Medicul meu de familie, căruia nu i-am cerut niciodată nici măcar o adeverinţă, a ridicat din umeri - legea noastră zice că trebuie să vin personal la cabinet. Deci, nu mă poate ajuta... Aflu apoi că e nevoie de un aviz al direcţiei sanitare din Bucureşti, unde ar trebui să mă prezint tot personal... Deci, nu se poate...Legea noastră este făcută de nişte cretini, pentru nişte idioţi ca mine, care speră în dreptate, înţelegere şi bun simţ! Când italienii îi fac copilului meu analize din trei în trei zile pentru a se asigura că e totul OK, România, ţara mea, îmi cere acte peste acte, avize şi documente traduse, legalizate etc...Există un teanc de hârtii de la spitalul din Roma care atestă diagnosticul cumplit, toate parafate de somităţi în oncologie pediatrică. Statul român, conform unor legi de rahat, vrea aviz de la un oncolog din România! Adică un aviz formal, fără valoare medicală, pentru că acel oncolog evident nu va vedea copilul... N-are cum! Pentru că nu sunt cretină să-l port prin aeroporturi, avion şi cabinete medicale când starea lui e una la limită!Nu am vrut să-l expun pe Vlad, nu vreau compătimire şi nici milă! Nu am nevoie! Am nevoie doar ca cineva cu putere de decizie să schimbe nişte legi restrictive, făcute parcă la mişto, interpretabile şi care nu-l ajută pe cetăţeanul idiot ca mine, care cotizează zeci de ani degeaba! Pentru că sunt sigură că la fel ca mine au păţit o mulţime de alţi părinţi, care în momentul în care pleacă să-şi salveze copilul, nu se gândesc la birocraţie, legi şi chichiţe administrative care oricum n-aduc nimic bun.“