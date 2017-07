De ce oamenii cu intuiție sunt mai inteligenți decât ceilalți

Cu toții avem intuiție. Femeile o folosesc mai des decât bărbații, iar oamenii de știință au analizat mai detaliat oamenii cu intuiție și diferențele dintre aceștia și celelalte persoane. Iată la ce concluzie au ajuns!

Prin ce sunt diferiți oamenii cu intuiție de ceilalți?Gerd Gigerenzer, director la Institutul Dezvoltării Umane Max Planck, este de părere că intuiția reprezintă recunoașterea și înțelegerea instinctivă a informațiilor pentru a rezolva problemele, în locul folosirii soluțiilor care au fost testate în trecut. În cartea sa, "Gut feelings: The intelligence of the unconscious", Gigerenzer spune despre sine că este intuitiv și rațional și că intuiția îl ajută să găsească răspunsurile în mod frecvent. Potrivit acestuia, o persoană nu poate explica de ce este corect un anumit lucru. Chiar și în viața sa privată, Gigerenzer recunoaște că este cel mai bine să se bazeze pe intuiție. Atunci când a fost întrebat dacă oamenii cu intuiție sunt mai inteligenți decât ceilalți, acesta a răspuns că instinctul îl îndeamnă să spună da, mai mult chiar când vine vorba de persoanele curioase, care caută informații și își schimbă perspectivele.Cu alte cuvinte, dacă stai și aștepți răspunsul potrivit și te bazezi strict pe intuiție, nu îți exersezi inteligența. Dar dacă te gândești și încerci să testezi diferite soluții, îți antrenezi inteligența, iar instinctul te va ajuta să alegi soluția corectă pentru tine.De fapt, multe persoane consideră intuiția ca o formă de inteligență colectivă.Poți compara acest lucru cu evoluția paginilor web de-a lungul timpului. Acestea foloseau foarte multe informații. În prezent, sunt foarte intuitive și poți accesa cu ușurință orice informație de care ai nevoie. Această modalitate de organizare a paginilor web a fost introdusă de mai mulți designeri web.Theo Humphries definește designul intuitiv ca un design care poate fi înțeles de cei mai mulți oameni fără explicații suplimentare. Humphries se consideră un adept al intuiției controlate și exersate. Potrivit acestuia, dacă vrei ca cineva să creadă în intuiția ta, trebuie să îți folosești creierul, să gândești mult și să îți împărtășești ideile și argumentele cu ceilalți. În plus, nu ar trebui să stagnezi niciodată, ci să fii în căutare de noi lucruri și idei. Dacă ești static și prins în zona ta de confort, nimeni nu se va încrede în intuiția ta. Theo a mai declarat și că intuiția funcționează mai bine dacă investighezi mai mult și ești constant dornic să înveți și să cauți noi idei și soluții.