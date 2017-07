2CELLOS, activitate intensă de când au scos albumul “Score”

2CELLOS, cel mai curtat duo al muzicii instrumentale, realizează cu frenezie clip după clip. Acum patru zile, cei doi violonceliști au lansat videoclipul "Chariots Of Fire", continuând seria producțiilor dedicate pieselor de pe albumul lor cel mai recent, “Score”. 2CELLOS vor susține un concert la Sala Palatului pe 5 decembrie 2017, de la ora 20:00. Un eveniment organizat de Balkan Entertainment Group.

De când au scos albumul “Score,” violonceliștii Luka Šulić și Stjepan Hauser, adică duo-ul 2CELLOS, au înregistrat neobosiți, unul după altul, videoclipuri fascinante pentru piesele de pe noul disc. Cu “Score”, lansat în luna martie a acestui an și produs de Sony Music Masterworks, 2CELLOS abordează un stil nou, prin includerea în repertoriu a celor mai iubite hituri din muzica de film, deopotrivă clasice și contemporane.În "Chariots Of Fire", ultima apariție de pe canalul oficial de Youtube, celebra temă a lui Vanghelis e adaptată pentru violoncel, cu acompaniamentul London Symphony Orchestra. Orchestra londoneză i-a secondat, de altfel, pe parcursul întregului album. Videoclipul "Chariots Of Fire" este filmat la Zlatni Rat, o splendidă plajă din Bol, pe insula croată Brač. Tot în spațiul lor natal (Šulić e născut în Slovenia, iar Hauser în Croația) au fost făcute și ”Now We Are Free” din filmul ”Gladiator”, compus de Hans Zimmer, turnat într-un amfiteatru roman, ”Moon River”, a lui Henry Mancini, piesă apărută întâi pe coloana sonoră a clasicului ”Breakfast at Tiffany’s”, și ”May It Be”, un cover după coloana sonoră a filmului "Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring", filmat în fabuloasele peisaje de pe muntele Kalnik, din nord-vestul Croației.O piesă frumoasă, maiestuoasă, cu un sunet eteric ce îmbracă sugestiv tema filmului, ”May It Be” a fost lansată inițial de Enya în 2001. Regia clipului îi plasează pe cei doi violonceliști în centrul poveștii, în jurul și în spatele lor derulându-se imagini incredibile.Biletele la concertul de la Sala Palatului, din data de 5 decembrie 2017, sunt disponibile la prețurile de 120 lei, 150 lei, 200 lei, 250 lei, 300 lei și 350 lei. Se pot cumpăra online pe www.eventim.ro , sau prin rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librăriile Humanitas, librăriile Cărturești și benzinăriile OMV).