Iată că am ajuns și în ultima lună a acestui an. Iar decembrie de anul acesta a debutat cu ger și cu probleme de sănătate pentru multe persoane. Tu cum stai cu imunitatea? Și de stai bine și de stai mai puțin bine, e nevoie de întăriri.

Iată top trei terapii care ne cresc imunitatea în sezonul rece:În funcție de starea de sănătatea și de datele fiecărui caz, imunitatea poate fi crescută fie blând, pentru scurtă durată – în cazul persoanelor surmenate, cu oboseală cronică sau boli cronice echilibrate; fie intens și cu efect de lungă durată, în cazul persoanelor cu sănătate stabilă. În baza de tratament Danubius de la Sovata sunt aplicate terapii specifice de creștere a imunității: inhalații cu apă sărată, băi în apă sărată și împachetări cu nămol.”, aflăm de la dr. balneolog Suzana Pretorian, de la Danubius Health Spa Resort Sovata.Intensitatea terapiilor variază de la „blând” la „intens” prin numărul și durata procedurilor, pe parcursul a 1-2 săptămâni de cură.Pentru persoanele surmenate și/sau cu boli cronice (ex. diabet zaharat, hipertensiune arteriala controlata medicamentos, etc) se recomandă 1-2 proceduri pe zi, cu câte o zi pauză între proceduri;persoanele cu sănătate stabilă au nevoie de toate cele 3 terapii pe zi, zilnic.ContraindicațiiPrezența unor infecții acute, simptomatice, recente (amigdalită, bronșită, infecții urinare, cistite, anexite, etc.) sau în momentul sejurului în centrul de tratament, dar și imediat după terminarea unui tratament antibiotic, contraindică aceste terapii. Este momentul în care imunitatea lupă cu un anumit agent infecțios. De aceea, imunitatea nu ar aputea să fie crescută, ci dimpotrivă, ar fi slăbită de solicitarea concomitentă prin terapiile de mai sus. În plus, infecțiile s-ar agrava sau ar recidiva.1. „Inhalațiile cu apă sărată concentrată extrasă din Lacul Ursu au efect protector atât general, cât și local, direct asupra principalei căi de infecție în sezonul rece: aparatul respirator.Ele cresc nivelul de imunoglobuline A la nivelul mucoaselor respiratorii și este îndepărtată histamina responsabilă de alergizare din celulele bronșice. Aerosolii nazali vizează în special căile aeriene superioare (pentru rinite, sinuzite, faringo-laringite, amigdalite cronice), în timp ce pulverizațiile la cameră au efect mai ales asupra căilor aeriene inferioare (bronhii, plămâni).”, adaugă dr. balneolog Suzana Pretorian, de la Danubius Health Spa Resort Sovata.2. O altă procedură foarte utilă în procesul de creștere a imunității constă în băi în apă sărată concentrată și caldă, de 1-2 ori pe zi, în ședințe de câte 10-30 minute.3. Cea de-a treia procedură menită să crească imunitatea constă în aplicații de nămol, câte 1 ședință pe zi sau la 2 zile.Aceste proceduri stimulează imunitatea generală, atât prin efect termic, cât și prin substanțele conținute: sare, minerale, vitamine, biostimuline, hormoni. În plus, au efect bacteriostatic și antifungic local asupra pielii (acnee, dermatite atopice/alergice, ameliorarea psoriazisului) și mucoaselor uro-genitale (apă sărată – de exemplu, candidoze vaginale, cistite cronice, prostatite cronice).Concluzie: Toate cele 3 terapii au efecte imune benefice atât în alergii și infecții locale cronice, cât și pentru a crește imunitatea generală nespecifică. Efectul este atât imediat, cât și de durată, adică până la 6 luni după terapie. Aceasta în cazul curelor intense, cu 3 terapii pe zi.Bucură-te și tu de terapiile de la Danubius Health Spa Resort Sovata!