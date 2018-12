Rezultatele campaniei de investigaţii gratuite a FABC ”Nu am făcut destul!” 2018

1218 oameni din 12 sate din Ardeal au beneficiat de consult și investigații medicale gratuite în cadrul campaniei ”Nu am făcut destul!”

Datorită acestei campanii, 990 de femei și-au făcut ecografii mamare la ele în sat, 124 au primit recomandare pentru mamografie, 109 dintre ele au mers la radiolog. Dintre ele, 12 au făcut biopsie și 3 au suferit intervenții chirurgicale.



Cea mai în vârstă femeie care a venit la control are 88 de ani.



Data ultimului control la sâni la una dintre beneficiarele programului: 1984, adică acum 34 de ani.



Campania de investigații medicale gratuite ”Nu am făcut destul!” inițiată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a ajuns anul acesta la a cincea ediție.

Începută ca un proiect de investigaţii gratuite pentru cancerul mamar, în scopul de a oferi un argument în plus Ministerului Sănătății pentru implementarea unui program național de screening pentru cancerul de sân, campania a devenit tot mai complexă de la an la an în timp ce investigaţiile oferite sunt tot mai diverse. Astfel, în perioada 13 octombrie - 25 noiembrie, 1218 oameni din 12 sate din cinci județe din Ardeal (Cluj, Sibiu, Bistrița Năsăud, Alba) au beneficiat de următoarele investigaţii gratuite: tensiune, puls, glicemie, indice de masă corporală, ecografie mamară, spirometrie, dermatoscopie, măsurarea vârstei arterelor, EKG.



Examinările au fost făcute cu ajutorul unor medici specialiști, al unor medici rezidenți, al unor farmaciști și al studenților din Organizația Studenților Mediciniști Cluj.

Rezultatele campaniei:

1218 oameni au fost consultați - 1120 femei și 98 bărbați. La consulturi au venit și 13 persoane de peste 80 de ani. Cea mai în vârstă persoană - o femeie de 88 de ani.Statistic, profilul persoanei care a venit la consult medical este: femeie de 49 de ani, supraponderală.Dintre cele 1.120 femei prezente, 990 au beneficiat de ecografii la ele în sat, pe perioada campaniei. Dintre acestea, 124 au primit recomandare să efectueze o mamografie sau altă ecografie la spital sau la o clinică de specialitate. 109 au mers. Celelalte femei nu au dorit, au plecat din țară în vacanță sau la muncă, au spus că nu au timp sau bani, deși această investigație era gratuită. 12 au făcut biopsie - 6 sunt leziuni benigne, la 6 nu sunt gata rezultatele încă. Pentru trei dintre acestea, suspiciunea de cancer este ridicată. Trei femei au suferit intervenții chirurgicale. Pentru una dintre acestea așteptăm încă rezultatul de la examenul histopatologic, în timp ce pentru două a fost vorba despre leziuni benigne.2018 este primul an în care femeile descoperite cu noduli sau alte afecțiuni la sân în urma ecografiei efectuate în sate au putut beneficia de mamografii gratuite în clinici specializate.55% dintre femeile testate nu și-au făcut niciodată control la sâni, 42% nu și-au făcut niciodată autopalpare. Una dintre femeile testate a răspuns la chestionarul pe care îl completează toți cei care participă la consulturile medicale pe perioada campaniei, că a făcut ultimul control la sân acum 34 de ani, în 1984.1 din 10 femei are o rudă cu cancer de sân sau cancer ovarian – acest lucru reprezentând un factor de risc pentru ambele forme de cancer.Rezultate dermatoscopii: 21% dintre cei consultaţi au spus că au probleme cu alunițele. Cu toate acestea, 74% dintre ei nu s-au dus la medic, pentru acestea. Dermatoscopiile au evidențiat 34 de suspiciuni (carcinom bazocelular, spinocelular, melanom, nevi cu atipii). Dintre cei depistați cu suspiciuni, 56% nu au știut că este ceva în neregulă, 32% au știut, dar nu au mers la medic (”am tot lăsat”, ”de teamă să nu devină malign”, ”din lipsă de timp”, ”nu m-au deranjat”, ”nu mă dor” etc.) 12% știau și fuseseră deja la un control dermatologic.71% dintre persoanele consultate nu au făcut niciodată spirometrie.39% nu au făcut niciodată radiografie. 33% au răspuns cu „Da” la întrebările ”Tușiți de mai mult de o lună?”, ”Gâfâiți când faceți efort?”, ”Simțiți că nu mai aveți aer?””Avem aproape 10.000 cazuri noi de cancer de sân în fiecare an și puțin mai mult de 10.000.000 de femei în România. Asta înseamnă că o femeie din 1000 va fi diagnosticată cu cancer de sân anul ăsta. Noi am consultat 1.120 de femei și după mamografii, ecografii, biopsii și operații avem trei suspiciuni de cancer. Și dacă ar fi doar campania de educare pe care am desfășurat-o în satele acestea, faptul că 1.120 de femei, care cel mai probabil nu s-ar fi dus la ginecolog pentru o ecografie mamară, s-au gândit la cancerul de sân, la importanța autopalpării, a controalelor anuale regulate și poate au mai vorbit cu încă o mie de femei despre asta, și tot mi se pare o campanie reușită.” spune Cezar Irimia, președintele FABC.