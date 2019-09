Tommy Hilfiger si Lewis Hamilton au prezentat în Milano colecția TommyXLewis Toamnă 2019

Brand-ul Tommy Hilfiger anunță că designer-ul american Tommy Hilfiger și Campionul Mondial FIA Formula OneTM, Lewis Hamilton, au prezentat colecția TommyXLewis Toamnă 2019 în cadrul unui eveniment experiențial de o noapte TOMMYNOW TommyxLewis. Organizat la Società del Giardino pe 16 septembrie, în ajunul Săptămânii Modei de la Milano, evenimentul a celebrat întâlnirea dintre două forțe creative, îmbinând street vibe-ul lui Lewis cu esența all American a lui Tommy Hilfiger. Stilurile au fost aduse la viață în timpul unei defilări de modă dinamice ce a prezentat o distribuție diversă de modele pe platforme cu mai multe niveluri amplasate în fața unor oglinzi infinite. Colecția TommyXLewis Toamnă 2019 este disponibilă printr-un ecosistem de canale de cumpărare imediată în peste 65 de țări.



„Arhitectura istorică din Milano, combinată cu energia tânără și dinamică a orașului a surprins cu adevărat spiritul colaborării mele cu Lewis în acest sezon”, a declarat Tommy Hilfiger. „Reacția incredibilă față de colecție continuă să depășească așteptările noastre. Îmi place să văd cum fanii își exprimă individualitatea prin modelele noastre”.





„Sezonul acesta se referă la ciocnirea a două lumi distincte - ADN-ul vestimentar clasic american al lui Tommy și stilul meu modern de stradă”, a spus Lewis Hamilton. „Colecția TommyXLewis toamna 2019 îmbină cu adevărat cele două puncte de vedere creative ale noastre. A fost o altă aventură interesantă și inspirată și s-a simțit suprarealist să prezint rezultatul în această seară uimitoare la Milano. Le mulțumesc tuturor fanilor pentru susținerea continuă și abia aștept să văd cum folosesc această colecție pentru a se exprima pe ei înșiși".



Lui Tommy Hilfiger și Lewis Hamilton li s-au alăturat mai mult de 500 de invitați, inclusiv presă, influenceri și VIP-uri, la Società del Giardino, un loc istoric fondat la sfârșitul anilor 1700 în apropierea emblematicului Dom din Milano. La intrare, oaspeții au fost întâmpinați de o instalație de lumină fluorescentă „TOMMYNOW”, cu font gotic antic și modern, care contrasta cu arhitectura istorică a clădirii. De asemenea, în curtea neoclasică, schela modernă îmbrăcată în paleta de culori roșu, alb și albastru emblematică pentru brand și un logo LH au luminat stâlpii de piatră din jur.

În prima încăpere, candelabrele istorice s-au confruntat cu pereți de lumină neon animată albastru și roșu care prezenta logo-ul colecției „LH” și completa cu iluminare de fundal strălucitoare. Oaspeții și-au putut explora creativitatea în camera Selfie Mirror, prezentând ecrane mari cu oglinzi albastre și roșii, plasate într-un cerc de 180 de grade, cu detalii fluorescente de graffiti dezvăluite sub lumină neagră. În Digital Clash Room, vizitatorii au ptutu pătrunde în lumea TommyXLewis, cu filme de campanie TommyXLewis toamnă 2019 difuzate pe ecrane LED de 5,2 metri înălțime, aranjate într-o formă de pentagon de 360° sub candelabrele de cristal istorice.



Ilustratori de sunet, compozitori și producători MODE-F au efectuat coloane sonore complexe înainte și după prezentarea colecției. Seara s-a încheiat cu o reprezentație exclusivă a rapper-ului, compozitorului și executorului de discuri american, nominalizat GRAMMY și BET, Pusha T. Albumul său din 2018, Daytona, a debutat pe primul loc în topurile Billboard Rap, precum și în topurile de albume Billboard R&B și Hip Hop.



Colecția TommyXLewis Toamnă 2019 este o coliziune între două forțe creative, îmbinând street vibe-ul lui Lewis cu esența all American a lui Tommy Hilfiger.

Aceasta constituie o confruntare între stilurile clasice și funcționalitatea în aer liber, cu îmbrăcăminte de stradă și siluete bine evidențiate reimaginate în țesături sustenabile și completate cu detalii eclectice.

Este o colecție în care treningul întâlnește helanca și polarul cu țesături strălucitoare. Vișiniul cald și tonurile neutre contrastează cu tonurile îndrăznețe de roșu-albastru și carourile explozive. Logo-ul ”LH” este reimaginat într-o expresie mult mai minimalistă ce continuă să celebreze steagul iconic al designer-ului american și inițialele pilotului de curse britanic. Aceasta este o colecție descrisă cel mai bine ca fiind pentru toată lumea, având o ușurință și diversitate ce se pot potrivi tuturor.



Prietenii și fanii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger și #TommyXLewis, precum și tag-urile @TommyHilfiger și @LewisHamilton.Colecția TommyXLewis Toamnă 2019 va fi disponibilă în magazinele selecționate din România începând cu data de 29 octombrie.