Ținute office pentru toamna 2019

Fiecare sezon aduce noi trenduri și influențe în domeniul modei, indiferent de stil. Însă, când vine vorba de ținuta pentru birou, lucrurile pot deveni complicate. Este necesar să găsești mixul perfect între eleganță, feminitate și tendințele actuale. Luminița Staicu, designer Hermosa, îți prezintă idei de ținute office în tendințe pentru toamna acestui an.

1. Cămașă și fustă

O combinație întotdeauna reușită pentru birou, cămașa alături de fustă reprezintă alegerea ideală și în această toamnă. Optează pentru o cămașă albă, dar cu detalii speciale ce îi va da acea notă de originalitate. Cămașa Siena are o croială deosebită, ce propune un decupaj rotunjit la spate alăturat unui volan delicat. Pentru un look complet, mizează pe o fustă în culori contrastante. Fusta Noela mixează într-un mod chic, dar elegant albastrul cu maronul-oranj. Aceasta are pliseuri mari, talie accentuată cu fermoar ascuns și capsă la spate.

2. Rochie cu imprimeu tomnatic

Cu o rochie bine aleasă nu vei da niciodată greș. Toamna aceasta se poartă imprimeurile florale care transpun cât mai fidel flora acestui anotimp. Încearcă-le pe cele de dimensiuni mari în combinații variate de culori. Rochia Erica propune un model atipic de frunze cu un croi foarte feminin ce îți va complimenta frumos silueta.

Decolteul în V îți va alungi gâtul și va crea un efect vizual de subțiere.

3. Accesorii în tendințe

Un accesoriu deosebit are puterea de a scoate orice ținută din anonimat, iar gențile nu fac excepție de la acest lucru. În noul sezon, poșetele cu aspect croco fac furori. Foarte elegante și versatile, acestea se potrivesc perfect outfiturilor office. Indiferent dacă alegi o culoare puternică, precum muștarul sau o nuanță mai sobră, precum negrul, o poșetă la modă este un must-have în garderoba oricărei femei.

O ținută corect aleasă te va face să te simți mai puternică, mai încrezătoare în forțele proprii.

Alege ceea ce te reprezintă și cucerește cu farmecul tău! Hermosa creează și comercializează de peste 20 ani, produse vestimentare realizate în România. Produsele pot fi găsite în magazinele proprii din Brăila, Focșani, Bacău și Constanța.Brandul Hermosa are o acoperire națională fiind prezent în toată țara prin magazinele partenere.Află magazinele partenere, din orașul tău, de unde poți achiziționa produsele tale preferate, sub marca Hermosa, aici: https://www.hermosa.ro/magazine-partenere.