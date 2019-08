Christian Tour: Litoralul românesc este ocupat aproape 100% în minivacanța de Sf. Maria. După 18 august, cazările se ieftinesc cu până la 50%

Mijlocul lunii august, care coincide cu sărbătoarea religioasă Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători din calendarul ortodox și, totodată, zi legală nelucrătoare, este, de ani buni, perioada cea mai aglomerată pe litoralul românesc. Potrivit datelor Christian Tour, în acest an, unitățile de cazare clasificate din stațiunile românești de la Marea Neagră au un grad de ocupare de aproape 100%.“Este deja o tradiție: data de 15 august îi găsește pe români la mare, iar faptul că această zi e liberă contribuie la creșterea de la un an la altul a numărului celor care se îndreaptă spre litoralul românesc. Un alt motiv îl reprezintă evenimentele organizate la malul mării de Ziua Marinei, sărbătorită tot pe 15 august”, a declarat Loredana Stanciu, managerul Departamentului Turism Intern din cadrul Christian Tour.Potrivit reprezentantului Christian Tour, sejururile la mare pentru minivacanța de Sfânta Maria sunt rezervate chiar înainte de minivacanța de Rusalii, adică cu aproape trei luni înainte.În ceea ce privește tarifele, un pachet de 4 nopți all inclusive la un hotel de 3 stele în Mamaia costă în această perioadă 2.900 de lei/camera, în vreme ce în Saturn un pachet în aceleași condiții – all inclusive, patru nopți de cazare, hotel de 3 stele – costă 2.500 de lei/camera. Pentru minivacanța de Sfânta Maria sunt și turiști care au plătit 12.000 de lei pentru patru nopți de cazare în apartament, cu mic dejun inclus, la un hotel de cinci stele din stațiunea Mamaia.“Ca perioadă, minivacanța de Sfânta Maria reprezintă un prag tarifar pe litoralul românesc, pentru că imediat după weekendul prelungit 15-18 august, hotelierii de la mare taie din prețuri.Reducerile încep de la 6% și ajung chiar la 50% din prețul cerut în vârf de sezon”, a subliniat Loredana Stanciu.De exemplu, în stațiunea Mamaia, Hotelul Bavaria Blu de 4 stele aplică reduceri de 25% începând cu 23 august, iar Hotelul Malibu, tot de 4 stele, se ieftinește cu 15% după 18 august. În sudul litoralului, la Mangalia, cazarea la Hotelul Paradiso, all inclusive, de 3 stele, este mai ieftină cu 10% din 16 august, în vreme ce la hotelul Miorița din Neptun, turiștii plătesc cu 20% mai puțin din 22 august. În Venus, la hotelul Ammon de 3 stele, prețurile scad cu 50% după minivacanța de Sfânta Maria.Turiștii care vor să se cazeze la tarife și mai mici se pot înscrie în programul “Litoralul pentru toți” care începe la 1 septembrie și vine cu prețuri cu 150% mai mici decât tarifele standard din vârf de sezon.De exemplu, în Mamaia, un pachet pentru două persoane începe de la 500 lei, camera dublă, fără mic dejun.“Aproape jumătate dintre românii care profită de tarifele din programul sunt la a doua vacanță la Marea Neagră din an”, a menționat reprezentantul Christian Tour.După minivacanța de Sfânta Maria, și cazarea la munte, precum și în unitățile din stațiunile balneare se ieftinește. În aceste zone, hotelierii au pregătit deja pachetele de Crăciun și Revelion.