Mirela Popa (ex-Stelea) a lansat noua colecție Resort 2019 și deschide primul magazin în Emirate

Mirela Popa (ex-Stelea) se bucură de succes internațional în cariera de designer și lansează o nouă colecție vestimentară printr-o ședință foto realizată în Dubai, emiratul arab unde locuiește de mai bine de patru ani. Noua colecție se reamarcă prin piese versatile, realizate din materiale fine și ușoare, ideale de a fi purtate în vacanțe sau în zilele toride din timpul verii de la Dubai. Pe de o parte predomină imprimeurile florale și cele de tip animal-print, iar, pentru serile de party, Mirela Popa a folosit paietele negre, argintii și roșii pentru a crea rochii strălucitoare și memorabile.Ședința foto a fost realizată chiar în locuința designerului și lângă piscina proprie, situate într-un cartier select din Dubai, ce beneficiază de o priveliște impresionantă spre centrul metropolei, unde se află și impozantul Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume."Colecția Resort 2019 este practică și funcțională, lejeră și rafinată. Predomină piesele animal-print și cele cu imprimeuri florale, ce sunt ușor de purtat de dimineața până seara. Schimbi doar încălțămintea și accesoriile și vei fi în centrul atenției, fie că e vorba de un prânz în oraș sau de petrecere la piscină. Colecția este diversă, conține și cămăși supradimensionate (ideale pentru zilele fierbinți de aici din Emirate), dar și rochii paietate pentru serile de party sau clubbing. Am ales cele mai bune materiale, cele mai fine mătăsuri și mi-am format aici o echipă de croitori foarte pricepuți, astfel că pot mări ușor capacitatea de producție", declară Mirela Popa.Echipa de producție a noii ședințe foto este recunoscută pe plan internațional. Fotograf este indonezianul Sam Coran, care a lucrat pentru branduri celebre și campanii internaționale în China, Indonezia, Singapore sau Malaezia, iar model este Mari Martello, de origine columbiană, care cel mai recent a apărut pe coperta revistei Elle Arabia.Machiajul și hairsyling-ul sunt semnate de românca Alina Brăilescu.Cu prilejul lansării noii colecții, Mirela a lansat și noul ei website, www.mirela-shop.com, ce va include în curând și un magazin on-line. Designerul intenționează ca, până la sfârșitul anului, să deschidă primul ei magazin la Dubai, urmat de un nou shop în Marbella, Spania, în primăvara anului 2020.“În ultimii patru ani am reușit să îmi construesc un business sănătos în această industrie. Am acum un atelier bine pus la punct, o echipă completă și suntem pregătiți de primul magazin Mirela Shop aici în Dubai, pe care-l voi inaugura la toamnă. Am lansat și site-ul www.mirela-shop.com, care va avea și un magazin online, astfel că vom avea posibilitatea să livrăm în toată lumea.La anul mă gândesc serios la un magazin în Spania, cel mai probabil la Marbella”, mai spune Mirela Popa.Mirela Popa (ex-Stelea) a devenit cunoscută în Romania în urmă cu opt ani, când a lansat prima colecție vestimentară Cruise sub brandul Mirela Stelea. Au urmat apoi 10 colecții de succes, fiecare însoțită de o ședință foto spectaculoasă, realizată în locații exclusiviste (pe un iaht, într-un avion privat, în muzee, într-un showroom de mașini de epocă sau pe vase de croazieră). Mirela Popa a fost premiată pentru succesul ei în industria modei și a apărut pe copertele mai multor reviste ca și femeie de afaceri de succes. În anul 2015, Mirela s-a mutat în Dubai pentru a-si extinde activitatea ca designer vestimentar în Emirate.