Kendall Jenner este noua imagine Reserved!

După o serie de campanii spectaculoase cu vedete precum Kate Moss, Cindy Crawford, Adwoa Aboah și Irina Shayk, Reserved țintește din nou către cele mai mari staruri din lume. Colecția Reserved toamnă-iarnă 19/20 este reprezentată de un simbol al culturii pop contemporane, regină a social media și top model internațional - Kendall Jenner.

Cu peste 116 milioane de urmăritori pe Instagram, top modelul de 1,80 cm înălțime se află în fruntea celor mai bine plătite modele din industrie, conform Forbes. Kendall Jenner este, fără îndoială, una dintre cele mai mari personalități din industria modei, fiind o prezență nelipsită de pe podiumurile celor mai importante case de modă sau din pictorialele celor mai cunoscute branduri din lume.

În clipul regizat de Gordon Von Steiner pentru Reserved, Kendall Jenner joacă rolul celor mai cunoscute actrițe din cele mai bune filme clasice italiene. Dansează, seduce și flirtează cu camera, așa cum o fac marile vedete de cinema. În cea mai recentă producție Reserved, Kendall dovedește că nu este doar un talentat fotomodel, dar are și un real talent actoricesc.

Într-un film de modă suprarealist realizat de RESERVED, nimic nu este evident. Suntem transpuși într-o vilă italiană barocă unde o regăsim pe Kendall Jenner visând cu ochii deschiși și pozând în diverse personaje feminine ideale. Devine cu ușurință o aristocrată italiană din filmele vechi, o fetișcană retro înnebunită după dans, o rebelă a anilor 1990 și o sirenă într-un mare acvariu în grădină.

Kendall are multiple chipuri în campania Reserved, uneori aduce cu Sophia Loren în “Marriage, Italian Style”, alteori cu Natalie Portman în “Léon: The Professional” sau cu o femme fatale. In jocul ei inocent, moda este liantul. Iar colecția de toamnă/iarnă 2019 e sursa inspirațiilor extreme, noua serie de articole vestimentare simbolizează distracția, dar și un fel de joc, permițându-i personajului principal – un icon de stil al Generației Z – să își exprime fanteziile și dorințele.

Gordon Von Steiner, care apare acum în triplu rol de scenarist, regizor și coregraf al producției „Ciao Kendall!”, este cunoscut mai ales pentru colaborarea sa cu mari case de modă cum ar fi Prada, Gucci, Vogue US, dar și pentru campaniile anterioare de succes ale Reserved - #ILoveYouCindy și #IcanBoogie.

Jacob K, stilistul show-urilor Versace, colaborator al revistelor „W”, „Dazed” și autorul sedinței foto de copertă a lui Kendall pentru Vogue Italia, a fost responsabil de styling-ul fotomodelului în această campanie.

La numai 23 de ani, Kendall are deja o carieră în modă de 9 ani. A fost vedeta unor campanii extrem de populare pentru Marc Jacobs, Balmain, Miu Miu, Longchamp sau Altuzarra. Iar în acest sezon este imaginea Reserved.

Kendall a devenit una dintre îngerii Victoria’s Secret și e cunoscută, mai ales, pentru aprecierea pe care i-o purta Karl Lagerfeld, care, în numeroase interviuri a declarat că habar nu avea cât de populară era Kendall în show-ul despre familia Kardashian. Fiind rudă cu Kim și Kylie, Kendall s-a bucurat un de start bun în industria modei, devenind în scurt timp un adevărat icon pe Instagram.

Kendall pe copertă

Prima apariție pe coperta unei reviste a fost la 14 ani, alături de sora sa Kylie Jenner, pozând pentru revista „Paper”. A devenit rapid un star printre adolescenți, apărând în numeroase reviste și publicații, una dintre cele mai importante apariții pe o copertă fiind pentru revista „Vogue” din Franța, copertă realizată de David Sims, pentru a marca aniversarea a 95 de ani ai revistei.

Stilul lui Kendall

Este o fată de 23 de ani, cu un stil contemporan și îi place să își aleagă haine confortabile care îi pun corpul în valoare, atunci când nu se află pe catwalk-uri sau la ședințe foto.

Printre materialele ei preferate se numără denimul clasic, cu talie înaltă. Îi place să îl combine cu topuri sau tricouri scurte. Deși nu se consideră o „fashion victim”, poartă cu plăcere bijuterii și accesorii ca cercei supradimensionați, coliere pe gât, ochelari stil aviator, pălării și altele.

Atunci când vrea, Kendall poate fi extrem de feminină și senzuală, purtând o jachetă fără nimic pe sub ea, o rochie transparentă sau fuste extrem de scurte și sandale legate cu șnururi până la coapse. Descoperă colecția toamnă/iarnă 2019 în magazinele Reserved și online.