Concert Irina Rimes la Hard Rock Cafe pe 9 Octombrie

Pe 9 octombrie, BestMusic Live Concerts te invita la un show cu Irina Rimes. Născută în Republica Moldova, cântăreața a cucerit toate topurile muzicale încă din primul an de la debut. Artista, a avut cu piesa ”Visele” o ascensiune fulminanta, fiind una dintre cele mai difuzate piese din 2017, conform Media Forest. Totodata, a fost premiata în cadrul galei premiilor Radio Romania.Dupa primul single “Visele”, a urmat prima trilogie din industria muzicala romaneasca, 3 piese sub forma unui mini serial de dragoste, apoi colaborari cu Guess Who, DJ Sava, Vunk, Killa Fonic, The Motans și a încheiat anul trecut cu semnarea unei colaborări pentru doua albume.Irina s-a făcut remarcată și drept o compozitoare și textieră desăvârșită , Inna, Antonia, Andra, Killa Fonic, Vunk, Alina Eremia, Raluka, sunt doar câțiva dintre artiștii cu care Irina a colaborat pentru piese de top în anul de debut.Timbrul delicat al vocii Irinei încălzește inimile oamenilor prin ale sale note atinse cu ușurință, însoține de versuri atent scrise ce exprimă trăiri interioare exteriorizate în cuvinte.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay.Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au urmatoarele preturi:- Cu loc la masa in sală: 99 de lei (doar 200 de locuri)- Acces General: 59 de lei, fara loc, in fata scenei pe ringul de dansOnline pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara. Pentru grupuri mari se acorda discounturi!Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îti reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr.32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Pentru acest eveniment nu este permisă renunțarea la biletele achiziționate. Copiii sub 7 ani au acces gratuit.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by MAGIC FM