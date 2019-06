Ce modele de sandale se poarta in aceasta vara?

Daca pe catwak, in social media si pe strada vezi o infinitate de modele de pantofi ce te fac sa vrei sa pierzi atat simtul masurii cat si bugetul, esti in buna companie: vara ne indeamna pe toti la shopping. Cand toate modele de sandale par irezistibile in combinatie cu tinuta potrivita, cum identificam castigatorii ce vor ramane in tendinte si in sezonul 2020? Deichmann va prezinta cele mai bune achizitii: in top se afla sandalele fara toc, papucii si mules. Tu pe ce model mizezi? Pe toate, bineinteles, insa sa le luam in ordine:Impletituri pretioase - Calatoria boema catre tendinte este deschisa pentru toata lumea: sandalele boho aurii intra precum o raza de lumina pe lista ta de investitii multe sezoane de acum incolo. Poarta-le cu orice tip de rochii si genti de pai.Mules detroneaza stilettos in acasta vara s daca nu sunt (inca) pe lista ta de preferinte, aminteste-ti cat de frumos inobilau tinutele Marlenei Dietrich in filmele de dragoste din perioada interbelica. Achizitioneaza varianta cu toc mediu, intr-o culoare cat mai aproape de nude.Balerinii cu bot ascutit castiga de anul trecut teren in tendite si este foarte probabil sa devina noii “sneakers” ai urmatoarelor sezoane. Modelul transparent si animal print stilizeaza cel mai bine pantalonii evazati si rochiile pana la jumatate gambei.Bold buckles. Super versatile pentru tinute smart-casual se poarta la birou, in weekend, in vacanta (si oriunde este cald si soare).Comoditate la superlativ. Pe masura ce tinutele lejere si materialele fluide fac legea pe catwalk, tu fa un upgrade sandalelor ortopedice si porata-le in culori metalice- sunt must have-ul verii 2019.Urmeaza trendul castigator si stilizeaza-le in orice combinatie de vara ce garanteaza kilometrii de plimbari fara regrete.Mum Mules – echivalentul chic al daddy shoes, sunt prezenti in aproape toate pictorialele de moda pentru ca vor ramane si in garderoba noastra pentru mult timp. Alege o nuanta neutra si poarta-le cu toate modele de jeans si fuste maxi.