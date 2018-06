Solar Sun Oil - pentru protectia solara a parului tau

Când vine vorba de protecție solară, automat te gândești să-ți protejezi pielea. Nu uita însă, că și părul are nevoie de protecție...de calitate! Inainte de a pleca în vacanță, este esențial să-ți iei măsurile de precauție necesare pentru a-ți proteja părul de soarele extrem de puternic. În timpul verii, părul este mult mai expus la lumina soarelui, ceea ce slăbește intensitatea culorii și o modifică. O bună protecție va proteja firul de păr.



Solar Sun Oil este adresat tuturor celor care vor să asigure părului o îngrijire zi de zi. Ba chiar pentru o îngrijire suplimentară și protecție în timpul expunerii la soare. În plus, acest ulei solar are și rolul de a domoli firele de păr rebele, care sunt greu de controlat în preajma apei și în bătaia vântului.



SOLAR SUN OIL conține ingrediente precum: Ulei de Argan, cunoscut pentru beneficiile sale nutritive; Ulei din semințe de Camellia, cu proprietăți antioxidante; Ulei de Măsline, renumit pentru efectele lui benefice, de protecție în timpul expunerii la soare.



Toate calitățile enumerate îl fac să fie un produs valoros pentru păr, care oferă instant catifelare, atât în timpul, cât și după expunerea la soare.

SOLAR SUN OIL asigură protecția UV a cheratinei: filtrele UV combinate cu un amestec de uleiuri luxuriante îmbunătățesc condiția părului și îi protejează cheratina timp îndelungat.

Cum aplici uleiul pe păr?

• În timpul expunerii la soare: Pulverizezi 4 - 5 pompe de ulei pe păr, înainte și în timpul expunerii la soare. Ai grijă, să acoperi toată suprafața părului în mod uniform!

• După expunerea la soare: Aplicat pe părul ud înainte de uscare cu foehnul, facilitează descurcarea părului și îi oferă protecţie. Utilizat pe părul uscat, ajută la definirea formei finale sau a buclelor.

• Cu rol de Conditioner: Se amestecă până la 5 pompe de ulei cu Hydro Repair Conditioner - pentru o senzaţie de păr moale.



Uleiurile solare de protecție se evaporă pe părul uscat sau umed și asigură o protecție de 90% a cheratinei părului.