Picioare îngrijite și fericite pe timp de vară!

Ne bucurăm în fiecare an de frumusețiile verii, de soare, de concedii sau de apusurile târzii, însă, în aceeași măsură ne deranjează disconfortul creat de temperaturile foarte ridicate. În această perioadă avem tendința de a merge mai mult pe jos, de a sta mai mult în picioare, de a purta încălțăminte fie înconfortabilă, fie care ne expune la factorii externi, și de aceea, zona picioarelor devine sensibilă, uscată și chiar umflată. Nu le poți avea pe toate, nu? De fapt, te poți bucura de acest sezon apelând la mici trucuri care să îți păstreze frumusețea picioarelor chiar și în timpul verii!

1. Poartă încălțări lejere

2. Relaxeză-ți picioarele în apă

3. Ai grijă la bacterii

Life Care® vine în întâmpinarea ta cu 3 produse BIO special concepute pentru sănătatea picioarelor tale și cu tot atâtea sfaturi în acest sens.Știm că sunt la modă fel și fel de încălțăminte sport și sandale cu un nenumărate bretele, însă acestea nu sunt neapărat potrivite și picioarelor tale. Vara, piciorul transpiră și are nevoie de aer ca pielea să respire. De asemenea, nu trebuie trebuie „sufocat", ci ai nevoie de o încălțăminte confortabilă mai ales dacă petreci o bună parte din zi plecată. Life Care® îți recomandă masajul zilnic al picioarelor aplicând o cremă specială. Crema de picioare pentru menținerea umidității pielii, cu uree și plante BIO Kräuter® este ideală pentru pielea uscată și foarte uscată, protejând intensiv împotriva factorilor dăunători din mediu. Principiile active sunt transportate până în straturile cele mai profunde ale pielii, iar ureea din compoziția cremei stimulează circulația sangvină, evitând astfel apariția bătăturilor inestetice care se pot forma din cauza uscării stratului superior al pielii.Un truc foarte eficient pentru relaxarea picioarelor este să le scufunzi pentru 10 minute în apă în care ai adăugat sare. Prin intermediul unui proces numit osmoza, sarea din apă ajută ca apa acumulată din celulele pielii să fie eliminată. Soluția salină are un efect tonic și revigorant, eliminând durerile. Dacă nu ai la dispoziție timpul necesar pentru această metodă, folosește un produs foarte practic: Kräuter® Komfort Roll cu plante BIO . Acesta ajută la îndepărtarea senzațiilor de oboseală și greutate a picioarelor stimulând circulația sângelui. Având la bază un complex inedit de plante BIO precum aloe vera, măsline, rozmarin, lavandă, unt de shea și grâu, Konfort Roll-ul acționează în profunzime pentru a vă oferi o piele tonifiată și picioare ușoare.Vara, este sezonul picinelor și a tuturor activităților care necesită purtarea șlapilor sau chiar a picioarelor desculțe. Însă, este foarte important să știi cum să te protejezi de bacterii ce se pot transforma în adevărate probleme. Astfel, poartă cât de mult posibil, șlapi la piscină, mediul umed favorizând dezvoltarea bacteriilor. De asemenea, Loțiunea antibacteriană pentru picioare, cu plante BIO Kräuter® de la Life Care® este ideală. Reduce secreția sudorală, îndepărtează mirosul neplăcut al picioarelor, previne apariția bacteriilor și conferă o senzație plăcută de confort și prospețime. Extractul de tătăneasa are excelente proprietati vitalizante, în vreme ce hameiul grăbește procesul de regenerare.