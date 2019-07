“The Lion King / Regele leu” , evenimentul cinematografic al verii - Biletele s-au pus deja în vânzare

“The Lion King / Regele leu”, cel mai nou film Disney, care poartă semnătura unică a regizorului Jon Favreau, este un spectaculos film de aventură, care ne poartă într-o călătorie în savana africană, unde se naște un nou rege cu un destin special.

O poveste clasică

Un live-action unic

Un tribut adus poveștii clasice

Distribuția extraordinară a filmului live-action, „Regele leu”, aduce un tribut poveștii originale, mai ales prin vocile unor actori sau artiști ca James Earl Jones, Donald Glover, Beyonce Knowles Carter, Seth Rogen, Alfre Woodard, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key.Fanii pot să se bucure primii de producția Disney, de azi bilete sunt puse în vânzare la cinematografelor partenere. Filmul “The Lion King / Regele leu” este distribuit în cinematografele din România de Forum Film România și are premiera pe 19 iulie, fiind disponibil în formatele 3D și IMAX 3D, subtitrat și dublat., spune Jon Favreau.Considerat unul dintre cele mai bune filme clasice din toate timpurile, primul “The Lion King / Regele leu” produs de Disney, în 1994, a câștigat numeroase premii, inclusiv Oscarul pentru cel mai bun cântec original – “Can you feel the love tonight” (Elton John) – melodie devenită un reper al muzicii anilor ’90.Trei ani mai târziu, a fost lansat și musicalul cu același nume, fiind un succes răsunător pe Broadway, unde încă se joacă, ajungând astăzi la reprezentația cu numărul 9.000.Favreau, cunoscut fanilor animațiilor Disney pentru filmul “Cartea Junglei” (producție premiată cu Oscar pentru efectele vizuale) din 2016, este unul dintre maeștrii poveștilor memorabile realizate într-o manieră imersivă cu ajutorul celor mai tari tehnologii din cinematografie.Însă cum a ajuns el să facă un remake după una dintre cele mai iubite povești ale tuturor timpurilor? Declicul s-a produs în timpul unei călătorii în Africa., afirmă Favreau.Favreau, un mare fan al spiritului de pionierat al lui Walt Disney a împins limitele cu noul film, tocmai pentru a crea o experiență memorabilă cu ajutorul animației și tehnicilor moderne care includ imagini generate pe calculator.În plus, folosind realitatea virtuală, Favreau s-a putut plimba prin decorurile create pentru film, căutând cele mai bune unghiuri din savană, într-o atmosferă atât de autentică de parcă ar fi cu adevărat în Africa.Odată ce filmul a fost generat în realitatea virtuală, Favreau a schimbat direcția către animație. Aici a intrat în scenă o super echipă de tehnicieni, artiști, specialiști în live-action și animatori, care au creat un film live-action ca niciun altul., spune Jon Favreau. Apoi adaugă:. Pentru Favreau, la fel ca pentru Walt Disney, povestea primează. Prioritatea lui a fost să păstreze spiritul inițial al filmului original și, în același timp, să adauge o notă modernă prin elementele de animație, artistice, muzică și umor., explică Jon Favreau.Exact așa cum musicalul de pe Broadway a prezentat filmul într-o manieră originală, și Favreau a ales să aibă o abordare contemporană, adăugând emoție și realism producției., mai spune Favreau.“The Lion King / Regele leu” este produs de Jon Favreau, Jeffrey Silver și Karen Gilchrist. Scenariul este semnat de Jeff Nathanson, o adaptare a celui care a stat la baza filmului din 1994.Cel mai îndrăgit film Disney, „Regele Leu”, regizat de Jon Favreau, ne poartă într-o călătorie inedită prin savana africană, unde un viitor rege se naște. Simba își idolatrizează tatăl, Regele Mufasa, și își urmează cu toată inima destinul ce i-a fost scris – acela de a fi rege. Însă nu toți cei din regat sărbătoresc de venirea pe lume a puiului de leu.Scar, fratele regelui Mufasa și fost pretendent la tron, uneltește pe ascuns. Lupta pentru Pride Rock este plină de trădare, dramă și tragedie, iar micul Simba ajunge să fie exilat în cele din urmă. Cu ajutorul unor noi prieteni curioși, Simba va trebui să se descurce de unul singur și să recapete ceea ce i se cuvine de drept - tronul junglei.Respectând întru totul povestea clasică, Favreau folosește tehnici de filmare de pionierat pentru a aduce personajele emblematice pe marile ecrane.Noul film Dinsey „Regele Leu” va avea premiera în cinematografele din Statele Unite pe 19 iulie 2019, avându-i pe James Earl Jones în rolul lui Mufasa, Chiwetel Ejiofor în rolul lui Scar, Seth Rogen în rolul lui Pumbaa și Billy Eichner în rolul lui Timon.Forum Film România s-a înfiinţat în anul 2010 şi a preluat distribuţia în cinematografe, la nivel local, a peliculelor realizate de studiourile Disney. În afară de România, companiile Forum Film coordonează distribuţia peliculelor Disney şi în Bulgaria, Ungaria, Slovacia şi Israel. În Israel, colaborarea Disney cu Forum Film a fost începută în urmă cu aproape 50 de ani. În ultimii ani, pe lângă Disney, compania distribuie şi titluri ale studiourilor MGM, FilmNation, Relativity, Studio Canal şi alţi independenţi. Distribuitorul de filme este parte a grupului Cinema City International, activ pe diverse segmente ale pieţei cinematografice, inclusiv operarea de cinematografe şi distribuţia de filme.Pentru mai multe detalii despre cele mai noi producții distribuite de Forum Film România, accesați: