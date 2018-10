CADIVEU – un puternic brand brazilian de produse profesionale acum și în România

Un nou brand profesional intră și pe piața de produse cosmetice din România după ce a cucerit peste 80 țări din întreaga lume. Este vorba de Cadiveu Professional, un brand care folosește ingrediente naturale și tehnologia verde, produse fara parabeni, siliconi, forma aldehida,pentru a le oferi femeilor de pretutindeni părul la care au visat întotdeauna.

Fie că vorbim de păr scurt, lung, frizz, ondulat, deshidarat, Cadiveu ofera solutii potrivite oricarui tip de par..

Cadiveu Professional are în portofoliu mai multe linii destinate fiecarei tipologii de par in parte, precum:



– Thermal Reconstruction linie lansata in 2006 cu un succes fara precedent, un tratament cu care obtii un par absolut neted si stralucitor



- Ecokeratin special pentru parul blond, ofera hidratare, stralucire, protectie termica, elimina frizz-ul

- Glamour Plus, dedicat parului vine in sprijinul parului brunet, protejeaza culuarea, protectie termica, hidaratare si stralucire intensa



- Plastica de Argila – pentru reconstrucție și rezistență



- keratin Express Shampoo primul shampon tartament cu un efect mult mai bland decat restul tamratamenteler, elimina frizz ul si controleaza foarte bine volumul, lasand un par placut la atingere, neted si luminos!



- Smooth Protein o linie semipermanenta de indreptare a parului fara a rupe legaturile interne ale firului de par



- Detox o linie de detoxifiere si hidaratare scalp si par, regleaza si stabilizeaza ph scalpului, impotriva caderii firelor de par, probleme ale scalpului



Cei care își doresc să aibă grijă de părul femeilor din România la cel mai înalt standard și nu s-au oprit din căutări până nu a găsit ce își doreau este Ionuț Broască si Maria Radu owneri&hairdresseri la Privilege Salon.

Ei sunt cei care a reuși să aducă aceste produse și în România, produse în care cred enorm datorită rezultatelor obținute de-a lungul timpului. ”Pentru ei, cel mai important este feedback-ul clientelor lor. Am fost întotdeauna atenti la ceea ce își doresc și am încercat să găsim produse adaptate nevoilor lor. În momentul în care am descoperit brandul Cadiveu, pe lângă rezultatele vizibile pe care le vedeam și feedback-ul clientelor a fost extrem de încurajator. Nimic nu se compară cu satisfacția pe care o obții în momentul în care o clientă este mulțumită 100%. Și asta am simtit că obținem cu produsele Cadiveu”, spun cei doi.



Un plus pe care îl aduce brandul Cadiveu față de celelalte produse de pe piață sunt kit-urile home care, special concepute pentru a fi utilizare de către cliente acasă, cu scopul de a susține și continua îngrijirea primită la salon. Rezultatele de lungă durată înseamnă îngrijire constantă, iar pasiunea pentru frumusețe i-a motivat pe cei de la Cadiveu să fie atenți la cele mai mici detalii.



Cu siguranță femeile din România vor fi bucuroase să descopere produsele Cadiveu în saloanele de înfrumusețarea și să se lase răsfățate de faimosul brand brazilian.