Tacurile pe poziții! S-au deschis înscrierile la Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant!

Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant deschide înscrierile pentru cea de-a 5 ediție care va avea loc pe 11 mai, la IDM Club București. Henrik Larsson, multiplu campion mondial și european la biliard în scaun rulant și invitatul special al ediției de anul acesta joacă împotriva Soniei Simionov, campioană naționala la biliard, într-un meci demonstrativ. Înscrierile la categoria adulți sunt deschise până pe data de 3 mai, iar la categoria copii, până pe 9 mai. Evenimentul este organizat de Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni (AMIO) sub egida Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR).

Ediția de anul trecut a Campionatului Național a strâns participanți din toate colțurile țării în jurul meselor de biliard: peste 60 de concurenți și-au încercat norocul și îndemânarea într-o competiție în care cel mai bun câștigă, însă nimeni nu pierde! Din donații și sponsorizări s-au strâns aproximativ 10 000 Euro, bani transformați în scaune cu rotile și alte echipamente și dispozitive medicale care ajută la îmbunătățirea calității vieții participanților.Pentru a doua oară în România, Henrik Larsson își reia și anul acesta poziția de “adversar de onoare” într-un meci demonstrativ cu Sonia Simionov, campioană națională a României la biliard. Henrik are în palmares 6 titluri de campion mondial, 12 titluri de campion European și 20 de titluri de campion în Suedia, țara sa natală. De asemenea, suedezul deține recordul pentru cel mai rapid meci de 15 bile executat în scaun rulant, un minut și 21 de secunde, dar și recordul pentru cele mai multe lovituri corecte consecutive, 97, executate din scaun rulant. “Când câștig, primul lucru care îmi trece prin minte este mândria că am putut face față presiunii până la capăt. Când pierd, mă simt frustrat, dar am o imagine clară a motivului pentru care am pierdut și înțeleg unde îmi trebuie mai multă muncă. Biliardul îți oferă oportunități nesfârșite de a-ți depăși limitele. Prin asta nu mă refer doar la partea de tactică a jocului sau la tehnică, mă gândesc la înțelegerea și dezvoltarea personală”, declară campionul suedez. “Aveți curajul de a fi proprii vostri eroi și fiți mândri de performanța voatră indiferent de rezultat”, sunt sfaturile lui Henrik Larsson pentru participanții la competiție.“Ultima (și prima) mea vizită în România, în 2017, tot la invitația Campionatului Național de Biliard în Scaun Rulant a fost fantastică. Abia aștept să mă reîntorc. Mi-ar plăcea să vin pentru o perioadă mai îndelungată în România, pe viitor. Vreau să vizitez zonele rurale și, cum sunt și muzician, mi-ar plăcea să ascult muzică populară românească la un moment dat”.Pe lângă palmaresul impresionant la billiard, Henrik cântă la chitară și la pian de la vârsta de 5 ani.“Vreau să stau sus, acolo unde sunt acum”, spune Cornel Deaconiță, câștigătorul cupei anul trecut și veteran al competiției. “Anul ăsta vin să îmi apăr trofeul”! Povestea lui Cornel este demnă de un roman. În ciuda dizabilității, el a lăsat în spate orașul său natal, Suceava, și a pornit în căutarea unei vieți independente la Galați. “Eram pensionat pe caz de boală, ceea ce nu îmi permitea să am un loc de muncă, dar eu voiam să muncesc. Așa că într-o zi m-am urcat în tren, am mers până la Iași, am luat microbuzul până la Fălticeni, și de acolo cu mașina cu fratele meu spre Suceava unde mi-am anulat pensia ca să pot să muncesc ca toată lumea”. Determinarea lui Cornel capătă noi dimensiuni când vine vorba de sporturi de orice fel. El are în palmares numeroase titluri, cel mai recent dintre ele fiind obținut anul acesta la Campionatul de Tir cu Arcul outdoor, divizia 18 de metri, unde a fost singurul concurent în scaun rulant.Anul acesta este hotărât să își apere trofeul de Campion Național la Biliard în Scaun Rulant și să ducă sportul acesta mai departe. “Dacă va fi recunoscut ca sport paralimpic, cu suport logistic și financiar, eu merg să reprezint România oriunde în străinătate”!“Determinare și voință sunt cele mai importante lecții pe care le învățăm de la concurenții noștri. Nu putem decât să le răsplătim interesul acordat prin a face tot posibilul ca biliardul în scaun rulant să fie recunoscut ca sport paralimpic în România, un vis la care muncim de foarte mult timp! Demersurile au fost pornite, am depus dosarul la Comitetul Național Paralimpic și sperăm că rezultatele vor fi favorabile. Mulțumesc sponsorilor și partenerilor că ne ajută an de an să ajungem mai aproape de visul nostru, al tuturor celor care îndrăgesc această competiție și acest sport”, spune Irina Văcărean, Președinta AMIO.Regulamentul complet și modul de desfășurare ale competiției sunt disponibile pe pagina de Facebook a evenimentului.