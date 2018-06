Smiley, Ellie White și Irina Rimes au cântat pe un tărâm de poveste la Dream Family Festival

Smiley, Ellie White, Irina Rimes, Andra Gogan și Bibi au cântat weekend-ul trecut pentru mii de oameni la Dream Family Festival, primul festival dedicat familiei, la Brașov. Evenimentul s-a desfășurat între 21 și 24 iunie pe platforma fostului Stadion Municipal, locație de 25.000 de metri pătrați transformată într-un adevărat tărâm de poveste, un spațiu de entertaiment cu locuri de joacă de tip carnaval pentru copii de toate vârstele, animate cu personaje de basm, o zonă de restaurante în aer liber, un spațiu de artă și creație și o zonă generoasă de concerte.

Peste 12.000 de persoane au petrecut momente de neuitat timp de patru zile, în aer liber, bucurându-se de toate atracțiile evenimenimentului și asistând la concertele unora din cei mai în vogă artiști.



Smiley a oferit un recital live entuziasmând miile de spectatori, cântând cele mai mari hituri ale sale și admirând de pe scenă luminile și animația zonei de carnaval din depărtare.



Ellie White a susținut un concert electrizant, piesele sale ritmate făcând publicul să danseze și să fredoneze versurile. Artista a fost, la un moment dat, surprinsă de cei doi copii ai săi, Mihai (5 ani) și Maria (3 ani) urcând pe scenă și dansând în fața spectatorilor. La finalul concertului, artista a oferit autografe admiratorilor și s-a fotografiat alături de aceștia.



Irina Rimes, Andra Gogan și Bibi au fost, la rândul lor, senzația publicului tânăr de la Dream Family Festival, puștanii cântând alături de acestea piesele care le-au făcut celebre. După recitaluri zona de backstage a devenit neîncăpătoare, fanii dorind să ia autografe și să se fotografieze cu artistele lor preferate.



Miile de participanți la festivalul de la Brașov s-au bucurat de atracțiile evenimentului de dimineață până seara. Zona de joacă și de carnaval a fost ca un magnet pentru cei mici și mari, aceștia petrecând zile de neuitat în aer liber, la poalele munților.



A fost o primă ediție de succes a Dream Family Festival, un concept nou de festival multidisciplinar ce le-a oferit copiilor, tinerilor si adulților experiențe de neuitat.



Artiști de renume, actori, magicieni, personaje de poveste au încurajat publicul să se joace, să învețe, să se relaxeze, să experimenteze lucruri noi și să contureze amintiri frumoase împreună.



Spatiul de Festival a fost împărțit in 5 zone distincte: Enchanted Forest, Carnival Arena, Playground, Land of Mistery și ARENA de concerte.



Enchanted Forest a fost zona dedicată artei și creației unde s-au găsit galerie de artă, cinema în aer liber, teatru, ateliere de creație, pictură și alte mesteșuguri.



Carnival Area a fost zona de carnaval pentru cei mici și mari, cu atracții de la carusel, masinuțe și montagne russe pentru copii.



Playground a fost zona de sport cu spații de volei, badminton, basket, tenis de masă, panouri de cățărări.



Land of Mistery a fost zona dedicată științei și misterelor. Aici s-a aflat un laborator Virtual Reality, laborator de criminalistică, zonă de astronomie cu prezentarea instrumentelor astronomice, observații astronomice cu telescopul la Soare și petele solare, Lună, Venus, Jupiter, Saturn, cursuri de identificare și recunoaștere a constelațiilor, planetelor și stelelor principale.



ARENA a inclus scena principală, unde au susținut concerte artiști precum Smiley, Ellie White, Irina Rimes, Andra Gogan, Gașca Zurli și alți invitați speciali.

Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!