Seria „Arome napoletane, cu David Rocco” va fi difuzată în premieră de TV Paprika

Popularul prezentator și realizator canadian de emisiuni culinare aduce la TV Paprika seria „Arome napoletane, cu David Rocco'/„David Rocco’s Dolce Napoli', din 3 aprilie, de la ora 21.30. Fiecare nou episod se reia în ziua următoare, de la ora 15.30.

David Rocco oferă un spectacol de zile mari, îmbinând arta gătitului cu explorarea orașului unde s-au născut pizza și espresso. Rocco intervievează bucătari locali, gătește cot la cot cu aceștia și ia pulsului acestei metropole unice, ale cărei multiple fațete ni se vor dezvălui de la episod la episod.

Din 3 aprilie, în fiecare zi de la ora 21:30, timp de 30 de minute, facem cunoștință cu napolitanii pătimași și aflăm secretele unor bucate tradiționale – de la pizza napoletană, la fructe de mare gătite la aburul unui vulcan și rețete cu castraveţi de mare, la chiftelele și ceaiul de caracatiţă. Pe parcursul celor 13 episoade ale primului sezon aflăm că shot-urile de cafea neagră, dulce-amară, băute repede, fac parte din ziua napolitană. David Rocco explorează și insulele pitorești din apropiere de Napoli: Capri, Ischia, Procida, frumoasa peninsulă Sorrento și Pozzuoli, orășelul unde s-a născut tatăl său. Muzica, fotbalul, cursele pe măgari, procesiunile religioase, mesele copioase întinse la malul mării, toate își vor face loc în cele 13 episoade difuzate serile, la TV Paprika.

David Rocco aduce pasiunea pentru gătit și bucuria vieții în casele a milioane de oameni, din peste 150 de țări.David Rocco este autorul a trei cărți de bucate: David Roccos Dolce Famiglia, David Roccos Dolce Vita și Made In Italy. A primit numeroase premii și distincții, printre care Gourmand Award, Taste Canada Award, fiind adesea citat și publicat în ziare și reviste precum The Globe and Mail, National Post, Toronto Star, Hello!, enRoute, Food & Drink și Chatelaine. Este adesea invitat în emisiuni pe posturile CTV și CBC. A jurizat emisiuni culinare populare, precum Donut Showdown, Top Chef Canada și Iron Chef America. Canadianul s-a lansat și în producția de vinuri, având propria marcă, David Roccos Dolce Vita, cu trei varietăți – Prosecco, Chianti și Pinot Grigio.