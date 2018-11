În weekend la Romexpo: jocurile și jucăriile viitorului la târgul Start2Play

START2PLAY cheamă la distracție copiii de la 7 la 100 de ani în acest weekend, la Romexpo! Experiențe extraordinare în realitatea augmentată și virtuală, kituri de știință și tehnologie, jucării educaționale STEM, imprimante și instrumente 3D, drone de ultimă generație sau roboți care îi ajută pe cei mici să descopere tainele programării te așteaptă în cei peste 1400 metri pătrați dedicați din Pavilionul C1. Pe 17 și 18 noiembrie, faceți cunoștință cu noile reguli ale jocului la a doua ediție START2PLAY, târg internațional dedicat jocurilor, gadgeturilor și jucăriilor de orice fel! Organizator: XTRA EXPO.

La START2PLAY, distracția nu are limită de vârstă, iar surprizele nu se termină niciodată! Peste 50 de expozanți din România și din străinătate vin cu cele mai populare jocuri si jucării, cărți interactive, tehnologii și gadgeturi revoluționare și echipamente sportive.ROBOTICĂ & STEM: Credem că robotica este viitorul. Investim, deci, în viitor și îi pregătim pe copii pentru cum va arăta lumea noastră, a tuturor, peste 20 de ani. La START2PLAY, supereroii de la Titans (echipa de robotică a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”) își prezintă noii roboți pe care îi pregătesc pentru competiția Nație Prin Educație – BRD First Tech Challenge Romania, din mai. • Faceți cunoștință cu roboții educativi de la Makeblock, ce permit copiilor să învețe programare prin joacă și integrează programe cu funcționalități AI (Inteligență Artificială) și IoT (Internet of Things) • Ce iese când îmbini matematica, fizica, mecanica, robotica și programarea pentru a crește îndemânarea și abilitățile de problem solving ale copiiilor prin joacă? Ei bine, o nouă revoluție creativă: Mabot, roboței care permit asamblarea unor combinații diferite de piese prin tehnologia plug and play. Conceptul acestor jucării educaționale de ultimă generație îmbină educația clasică cu accesul la tehnologii ce pun accentul pe implicare activă și încurajează interacțiunea fizică • Pentru cei pasionați de robotică, dar și pentru cei care abia explorează această nouă frontieră pregătim Art of Play - Atelierul de Robotică (o sesiune scurtă de inițiere în tainele roboticii pentru copii între 6 și 10 ani).ADRENALINĂ: Într-o întrecere pe cinste, amatorii de adrenalină își pot măsura sângele rece și abilitățile de pilotaj pe circuitul de modelism amenajat de Speed RC. Accelerăm ritmul distracției cu ultimele modele de bolizi la scară miniaturală cu telecomandă. • Temerarii pot pleca într-o expediție riscantă în căutarea comorilor de pe Insula Pierdută în jocul Raiders of the Lost Island al studioului Last Tales. Bilete? Doar dus!AR & VR: Explorează lumea împreună cu cei mici! La START2PLAY te așteaptă realitatea augmentată (AR) de la Sagal4Care: globul pământesc interactiv ce oferă copiilor posibilitatea de a descoperi lumea înconjurătoare (de la Cosmos la cele mai mici detalii ale Terrei), cartea de colorat interactivă “Turul lumii” ce transformă desenul copiilor într-o animație și îi învață despre toate țările de pe mapamond și cartonașele PopUp Zoo care le arată micuților toate animalele pe care le îndrăgesc! • Pătrunde în realitatea virtuală și descoperă noi lumi și dimensiuni cu jocurile & întrecerile multiplayers de la Gateway VR Studio • Testează ochelarii BoboVR, care vin să facă din realitatea virtuală o tehnologie accesibilă tuturor.ȘTIINȚĂ & TEHNICĂ: Află cum poți transforma o minge într-un.... speaker! Tech Will Save Us are toate răspunsurile pentru pasionații de fizică și tehnologie, cu kituri ce permit confecționarea unor obiecte utile și ajută la descoperirea principiilor de bază în funcționare!3D: Cel mai versatil instrument 3D din lume, creionul 3Dsimo mini2 este un adevărat atelier în mâna ta: desen 3D, ardere, tăiere şi lipire din câteva mișcări • Suntem 3D aduce la START2PLAY cele mai noi tehnologii și imprimante 3D, dar și pe cele mai rapide (de până la 8 ori mai rapide şi de până la 9 ori mai precise decât imprimantele 3D SLA de top).SĂNĂTATE & SPORT: Ce-ar fi dacă am putea să îi învățăm pe cei mici obiceiuri sănătoase prin joc? Sagal4Care vă propune să încercați periuță de dinți inteligentă Kolibree care îi stimulează pe copii să se spele corect pe dinți și le crează o rutină sănătoasă și un mic licurici simpatic care stă atașat de sticla preferată a celui mic și îi aduce aminte când trebuie să bea apa.• Testează ultimele modele de biciclete, trotinete, hoaverboard-uri, accesorii și alte echipamente sportive atent selecționate de Salonul Bicicletei, partener oficial al START2PLAY.Ca distracția să fie completă, pe cei mai tineri vizitatori îi așteaptă animatori cu sesiuni de face-painting și animații cu baloane, iar Jucărie și Magie scoate asul din mânecă și dezvăluie cele mai noi trucuri pentru cei ce vor să învațe complicatele secrete ale meseriei de magician!Programul de vizitare este zilnic, sâmbătă și duminică, 17 și 18 noiembrie, între orele 10.00 și 19.00. Biletele sunt disponibile la intrarea în Pavilionul C1 Romexpo, la prețul de 10 lei.11:00 - 11:30 Sagal 4Care – demonstrații jucării Augmented Reality11:30 - 12:00 Atelier MORMI - MEMO Games - Prezentare și concursuri cu premii + vouchere de reduceri pentru participanți12:30 - 13:00 Webtwin - promovare Atelier Robotică din 2019 și promovare jucării Mabot13:30 - 14:00 Atelier MORMI - Hărți Puzzle CONTINENTE - Prezentare și concurs cu premiu hartă puzzle continent + vouchere de reduceri pentru participanți14:00 - 14:30 Atelier sucuri fresh pentru copii: cum să facem sucuri naturale pentru copii14:30 - 15:00 Micos: atelier și demonstrații cu carioci15:30 - 16:00 Atelier MORMI - CUTIA LUMINOASĂ - Prezentare și atelier de joacă și imaginație + vouchere de reducere pentru participanți.16:30 - 17:00 Sagal4Care – demonstrații jucării Augmented Reality17:00 - 17:30 DWYN: Ateliere de construcții din piese magnetice17:30 - 18:00 Art of Play: Atelierul de robotică10:30 - 11:00 Sagal4Care – demonstrații jucării Augmented Reality11:00 - 11:30 Titans (echipa de robotică a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”) își prezintă noii roboți pentru competiția de anul viitor din mai - Nație Prin Educație – BRD First Tech Challenge Romania11:30 - 12:00 Prezentare pentru copii – plăcuțe Arduino (echipa de Arduino a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”)12:30 - 13:00 Roboți Lego – prezentare pentru copii (echipa de Lego Robots a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”)14:00 - 14:30 Andrei Turcu, student, prezentare aplicație creată de el14:30 - 15:00 Atelier MORMI - OBSTACOLE (Four Walls) boardgame - Prezentare și joacă interactivă + vouchere de reducere pentru participanți15:30 - 16:00 Atelier MORMI - Puzzle CONSTELAȚII - Prezentare și concurs Constelații cu premiu hartă Constelații + vouchere de reducere pentru participanți.17:00 - 17:30 DWYN: Ateliere de construcții din piese magnetice17:30 - 18:00 Art of Play: Atelierul de robotică