Asia Fest revine cu a șasea ediție dedicată Turciei

Se apropie cu pași repezi cea de-a VI-a ediție a Festivalului Culturilor Asiatice - Asia Fest, ce va avea loc în perioada 16 – 18 noiembrie la Romexpo (pavilionul C3). Deși festivalul de anul acesta are ca țară invitată Turcia, aducând în prim plan muzica modernă dar și tradițională, alături de filmul documentar și delicioasa gastronomie de pe malul Bosforului, iubitorii culturilor japoneze, coreene, indiene sau chineze vor avea multe de văzut și de gustat la Asia Fest 2018. Programul de vizitare este: vineri, 16 noiembrie, 13:00 – 20:00, sâmbătă, 17 noiembrie și duminică, 18 noiembrie, 10:00 -20:00. Intrarea la festival este 10 lei/zi, iar copiii sub 5 ani au acces gratuit.

Atracția principală a Asia Fest este zona de food, cel mai mare spațiu din România ce reunește exponenții gastrononomiei asiatice. Aici, iubitorii de arome exotice se pot delecta cu sushi pregătit pe loc și takoyaki, o adevărată emblemă a gastronomiei stradale japoneze, preparate și înghețată thailandeze și libaneze, plăcinte și dulciuri turcești și siriene, street food chinezesc și indian și, în premieră, preparate indoneziene. Vizitatorii pot lua acasă sosuri pentru rața Pekin, condimente rare pentru curry și masala, noori și wasabi pentru sushi dar și băuturi asiatice ca sake, lichiorurile Choya și berea Asahi. Și, desigur, ca la orice eveniment unde Turcia este invitată, cafeaua și ceaiul tradițional vor fi la discreție.

În zona de expoziții și produse din cadrul Asia Fest, pasionații pot lua acasă ceaiuri și kimonouri din Japonia, cafea turcească, manga-uri, cărți și decorațiuni coreene, henna dar și cosmetice japoneze, indiene, indoneziene și coreene extrem de rare și pot afla mai multe despre fiecare țară prezentă în cadrul festivalului de la centrele culturale dedicate.

Pe scenă pot fi văzute de către public concertul Aylin and The Lucky Charms, trupă formată din tineri muzicieni de top ai scenei de jazz din România, ce au în repertoriu compoziții proprii, dar și reinterpretări originale, aducând note retro sau orientale într-un mix rafinat de jazz și pop dar și recitalul unuia dintre cei mai apreciați artiști turci, Deniz Cem, ce a compus peste 50 de melodii în limba engleză, turcă și în alte limbi de origine latină și s-a făcut remarcat și pe piața muzicală din România, și al lui Serkan Eruysal, solist roman de origine turcă, ce și-a început cariera în Turcia în 1997, continuând-o apoi în România unde a cucerit publicul cu primul său single.

Alte momente cheie, fiecare de neratat pentru publicul pasionat, sunt cea de-a treia ediție a festivalului K-Lovers, competiție de dans și de recitaluri de muzică coreeană, organizat de Ambasada Republicii Coreea la București, finala concursului de kendama ZNDK 2018 unde cei mai buni jucători din România se vor întrece pentru titlu, tradiționalul concurs de Cosplay dar și dansurile tradiționale indiene și orientale și parada de peste 90 de costume autentice din Japonia, Coreea, China, Turcia, India, Palestina, Afghanistan și Indonezia, acompaniată de muzică live.

De asemenea, curioșii pot experimenta diverse ateliere de inspirație asiatică, de la henna indiană la mâncarea coreeană, de la picture pe apă turcească la sfaturi pentru călătoriile în Japonia. Pe toată durata festivalului va putea fi vizitată la etajul 1 al pavilionului expoziția de textile indiene Vastram, organizată cu susținerea Ambasadei Indiei la București. Programul complet de pe scenă și din zona de ateliere poate fi găsit pe www.asiafest.eu

Asia Fest este un dialog multicultural care celebrează cultura Asiei, aducând în București, deseori în premieră, atât tradițiile cât și contemporanul din locuri pline de mister și inspirație. Evenimentul își propune pe durata celor trei zile o călătorie până în cele mai îndepărtate colțuri ale marelui continent astfel încât iubitorii de cultură, atât tradițională, cât și contemporană, să poată experimenta îndepărtata Asie.



