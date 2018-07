Fresh single: Jorge Gonzalez lanseaza “Esta Noche”, featuring Mirella Cesa

Ritmuri latino pline de pasiune si o voce exotica exceptionala: Jorge Gonzalez, cantaretul care a cucerit Spania in cadrul concursului “La Voz”, lanseaza impreuna cu Mirella Cesa single-ul si videoclipul “Esta Noche”.

Link YouTube: https://youtu.be/rzCVwvx4v2o

Videoclipul filmat in Miami este regizat de Alex Ceausu, iar piesa, compusa de Theea Miculescu si Mirella Cesa, imbina reggaeton-ul suave cu "andi pop", stilul muzical care a consacrat-o pe Mirella. "Esta Noche" a fost difuzata in premiera cu o zi inainte de lansarea oficiala, in 12 tari printre care Columbia, Mexico, Chile, Argentina, Ecuador si Republica Dominicana, de catre Los 40 Pricipales, postul de radio numarul 1 din Spania.



“Sunt foarte fericit ca duminica am avut sansa ca noua mea piesa, “Esta Noche”, sa se auda in premiera in show-ul lui Tony Aguilar, Los 40 Global Show, cel mai ascultat show de radio din toata America Latina. Cu ocazia asta, vreau sa multumesc Cat Music Spain pentru sprijin si pentru increderea acordata. Sper ca voi mai colabora cu Mirella, este o artista foarte talentata”, declara Jorge Gonzalez.



“Ma bucur ca am colaborat cu dragul meu prieten, Jorge. Dupa cum stiti, la sfarsitul saptamanii trecute, “Esta Noche” s-a auzit pentru prima oara pe radio, la Los 40 Global Show, si trebuie sa recunosc ca am fost putin emotionata. Va sarut si va imbratisez, dragii mei si sper sa va placa noua noastra piesa. Multumesc echipei Cat Music Spain!”, adauga Mirella Cesa.



Carismaticul Jorge Gonzalez a luat cu asalt Spania odata cu participarea in cadrul emisiunii “La Voz” (Vocea Spaniei), unde s-a clasat pe locul 2 in finala.

Primul lui single, “Diquelame”, a primit discul de aur, un succes care s-a concretizat in aproape 100 de concerte intr-un timp scurt. De-a lungul timpului, Jorge Gonzalez a avut numeroase aparitii si interpretari live remarcabile, inca de la 17 ani. Varianta lui pentru piesa “Lucia” a starnit numeroase reactii, iar artistii ca Alejandro Sanz si Joan Manuel Serrat l-au felicitat pentru interpretare. In 2015, Jorge a facut parte din juriul emisiunii de talente pentru copii – “Pequeños gigantes”, iar in 2016 a participat alaturi de familia sa in cadrul reality-show-ulului “Gipsy Kings”. In urma cu un an, artistul a lansat “Tu Boquita”.Castigatoarea Vina del Mar 2018, Mirella Cesa a lansat piese de succes precum “La Corriente”, “Digan Lo Que Digan” si “Somos”. Nascuta in Guayaquil (Ecuador), artista pop a lansat pe parcursul carierei sale trei albume: “La buena Fortuna”, “Deseo Concedido” si “Arcoiris”. Mirella a fost nominalizata la MTV Europe Music Award pentru Best Latin American Central Act si a castigat premii precum “Best Artist” in cadrul "Ecuador - Los 40 Principales” (2009) si “Best Artist” in cadrul "International Projection - MBN Ecuador" (2010).