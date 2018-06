E! va difuza Very Cavallari, o nouă serie – documentar despre vedeta, femeia de afaceri și superstarul de programe reality, Kristin Cavallari, din 15 iulie de la ora 23:00.

Documentând mutarea recentă în Nashville, emisiunea urmărește viața de anteprenor a lui Kristin care deschide o reprezentanță pentru linia sa de produse de lifestyle, Uncomon James și viața alături de soțul său, fost jucător profesionist de fotbal american, Jay Cutler. Împărțită între familie și echipa sa tânără și sexy, viața lui Kristin devine mai activă ca niciodată în noul decor situat în orașul muzicii.

”Telespectatorii au urmărit-o pe Kristin în THE HILLS și pe covorul roșu iar acum vor avea acces în viața ei de antreprenor dar și în viața personală” a declarat Amy Introcaso-Davis – EVP al departamentului de producție E! ”O vom vedea pe Kristin în ipostaza de manager a unui brand în plină expansiune în timp ce încearcă să facă față presiunii de a reuși. Va trebui să jongleze cu manevrarea personalului încăpățânat, să își facă timp pentru soțul ei, fotbalistul recent retras din activitate, Jay Cutler și să rămână o mamă prezentă și activă în viața celor trei copii ai ei.”

În acest prim sezon Kristin își stabilește compania de lifestyle și fashion, Uncomon James, aflată în plină ascensiune, în Nashville. Totuși munca asiduă și prezența constantă a angajaților în căminul lor creează un mediu agasant pentru soțului său. Motiv pentru care Kristin își mută angajații, pe care Jay îi numește ”minionii ei”, într-un spațiu șic din Nasville. Echipa centrală angajată de Kristin pentru a dezvolta afacerea este formată din social media director, Shannon, o persoană foarte timidă, Brittany, o persoană obsedată de muncă desemnată să dezvolte magazinul Uncommon James și un office assistant pe nume Reagan care uneori uită de anumite detalii dar animă mediul de lucru cu umorul său unic.Pentru că echipa împarte același spațiu și se fac noi angajări, conflictele încep să apară, relațiile se modifică, izbucnesc certurile și încep să se formeze și triunghiuri amoroase.

Prima întâlnire a lui Kristin cu publicul a avut loc în emisiunea MTV Laguna Beach: The Real Orange County. După o mica pauza Kristin a încântat publicul când a jucat și narat ultimele două sezoane din The Hills. De atunci Kristin a lansat cu succes o linie de pantofi Kristin Cavallari by Chinese Laundry, a primit distincția New York Times Bestselling Author, a prezentat și a contribuit la nenumărate transmisiuni în direct de pe covorul roșu marca E! și a lansat colecția de bijuterii și marca de lifestyle Uncomon James. Pe lângă toate reușitele profesionale este deasemenea mamă a trei copii de care se ocupă împreună cu soțul său, Jay Cuttler.

Very Cavallari este produs de T Group Productions iar Jenny Daly, Rob Lobl, Kristin Cavallari și Omid Kahangi sunt producători executivi. Very Cavallari, o nouă serie – documentar marca E! se va difuza din 15 iulie de la ora 23:00. În România E! se găsește în oferta următorilor furnizori de televiziune: RCS-RDS (DIGI), Telekom România, UPC România, NextGen, Orange, Ines.