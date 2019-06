DJ Wanda are acasă un “altar” cu tablourile sale, construit de viitorul ei soț

După câteva luni de când a început cursurile prestigioasei UK Official Tattoo Academy din Marea Britanie, DJ Wanda se poate lăuda în prezent cu o colecție impresionantă de tablouri, creații proprii. Vedeta are în locuința sa din Londra un perete acoperit cu astfel de desene, un loc special amenajat de logodnicul său, Karl. Acesta o susține în tot ceea ce face și este mândru de pasiunea vedetei, astfel că se implică în prezentarea creațiilor sale în cel mai frumos mod posibil.



În locuința lor din Londra a fost amenajat un perete cu desenele înrămate, un “altar” pe care l-au denumit Walk of Fame. Mai mult, cei doi au de gând ca în toamnă să aducă la București o expoziție cu adevărat specială. Aceasta se va numi RockAndRoyals și va include creațiile vedetei din ultimele luni



"Karl este mereu lângă mine și mă susține în tot ceea ce fac. Este mândru de pasiunea mea și de faptul că doresc să mă perfecționez urmând cursurile lui Alan Paul Lofts de la UK Official Tattoo Academy. A selectat o parte din desenele mele din ultimele luni, le-a înrămat cu mare atenție și a creat acest spațiu special în locuința noastră, un perete pe care l-a denumit Walk of Fame. În toamnă plănuim să aducem la București o expoziție denumită RockAndRoyals, puternic inspirată de stilul și societatea londoneză, ce va include desene cu personaje posh, chiar și din Casa Regală, dar prezentate într-o conotație rock și punk”, mărturisește DJ Wanda.



În Marea Britanie, DJ Wanda se perfecționează în arta tatuajului.

Îndrăgita vedetă a fost admisă la prestigioasa UK Official Tatoo Academy, din Essex, și intenționează să deschidă propriul salon de tatuaje și în capitala Marii Britanii.Tot în Londra, DJ Wanda a început recent și un curs de desen, prin care își perfecționează inclusiv tehnica de umbre si culoare, organizate de London Paint Box Studio una dintre prestigioasele scoli de artă și desen din Londra.DJ Wanda locuiește în Londra, de câteva luni, alături de logodnicul ei, Karl, într-o casă situată în Primrose Hill, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Londra.Gwen Stefani și faimosul chef Jamie Oliver sunt vecinii lor, iar de pe terasă se vede și casa actorului Richard Gere. Vedeta își împarte acum timpul între Londra și București, vedeta stând în țară cel puțin o săptămână pe lună pentru a derula proiectele din România.