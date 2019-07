Beatrice Rancea, in juriul celei mai intense competitii din Romania: „Imi place dansul”

Show-ul electrizant va face deliciul telespectatorilor cu cele mai interesante demonstratii de dans, in aceasta toamna, la Kanal D

Beatrice Rancea, personalitate marcanta a lumii artistice din Romania, va face parte din Juriul show-ului ce va aduce telespectatorilor Kanal D, din toamna, cea mai electrizanta competitie a dansului. Din pasiunea pentru dans, in toate formele lui, vine si numele acestui show extraordinar ce va da dependenta romanilor de toate varstele: „Imi place dansul”!Beatrice Rancea este unul dintre cei mai apreciati regizori de spectacole de teatru si opera, atat in tara, cat si in strainatate. A montat zeci de productii, dansul reprezentand o componenta importanta a acestora. A desfasurat o activitate prodigioasa ca balerina profesionista pana la 30 de ani, varsta la care, in urma unui accident ce i-a afectat ireversibil genunchiul, a fost nevoita sa isi regandeasca traseul carierei. Nu a renuntat la scena, ci s-a orientat spre regie si a imbogatit viziunea regizorala cu perspectiva ludica si plina de pasiune a dansului. A avut numeroase aparitii in show-uri TV de succes si in toate contextele in care s-a manifestat, a fost evidenta dragostea pe care o poarta dansului, aceasta forma de expresie atat de sensibila, expansiva si, in acelasi timp, supusa disciplinei mentale si corporale.In prezent, Beatrice Rancea este Managerul General al Operei Nationale din Iasi, activitate in cadrul careia imbina pasiunea pentru scena, calitatile de organizator si dorinta de a aduce oamenilor, prin activitatea acestei institutii de cultura, cat mai multa bucurie estetica, spirituala.„Dansul este un mod de a trai, de a visa, de a exista. Imi doresc ca, prin intermediul acestui show, sa cunosc tineri talentati, daruiti dansului, care sa impresioneze telespectatorii prin evolutiile lor. Imi doresc, de asemenea, ca aceasta emisiune sa reprezinte lozul lor castigator in pariul cu scena, cu viata”, a declarat Beatrice Rancea.Kanal D le pregateste telespectatorilor, pentru aceasta toamna, „Imi place dansul” , un show total, o competitie de intensitate maxima, ce combina bucuria dansului cu frumusetea reusitei de a fi cel mai bun. Concurentii isi vor demonstra calitatile artistice intr-o gama variata de stiluri de dans, iar evolutiile lor vor fi insotite de cele mai tari hituri ale momentului.Jurati exigenti vor evalua performanta candidatilor pe parcursul emisiunii. Toti cei care isi doresc sa demonstreze maiestria in dans in fata tarii intregi sunt invitati sa se inscrie la casting accesand pagina casting.kanald.ro. Ii asteapta o serie de provocari, adrenalina competitiei si frumusetea unui show de televiziune total. Ritm, evolutii de dans exceptionale, muzica buna, tensiune si concurenti motivati sa isi demonstreze talentul, toate acestea ii asteapta pe telespectatori, din toamna, la Kanal D, odata cu lansarea celei mai intense competitii a dansului: „Imi place dansul”.