Valentin Dumitrescu se alatură echipei THE BOX Băneasa

Valentin Dumitrescu, semifinalistul concursului televizat ‘Chefi la Cutite’, s-a alăturat lanțului de fast-food-uri gourmet “The Box” , fiind parte din echipa restaurantului The Box Băneasa, aflat în incinta Centrului Comercial Feeria, parte a complexului Băneasa Shopping City.



Deși The Box este un lanț de restaurante cu 4 locații în Iași, 2 în București, fabrica de procesare a cărnii proprie și rețete savuroase, standardizate, din ingrediente proaspete folosind 0% ingrediente congelate, procesul de pregătire și gătire al mâncării este unul complex, aici intervenind meticulozitate și profesionalisum tânărului bucătar Valetin Dumitrescu.



“Carnea din sandwich-urile noastre este gătită în prealabil la sous-vide, un procedeu cu varii beneficii, folosit de maestri bucătari din întreaga lume. Pe scurt, carnea se fasonează, se videază, iar apoi este fiartă la o temperatură joasă timp de 24-25 de ore. La finalul acestui proces, ea își întrerupe prepararea, fiind adusă brusc (prin intermediul unui aparat) la o temperatură joasă. Ulterior ea este rumenită pe plită în fața clientului, iar rezultatul este unul delicios.” Valetin Dumitrescu.



Față de celelalte locații, The Box din mall Baneasa are câteva particularități în meniu, preparate cărorar Valentin “le dă viață”. Sandwich-urilor calde li se adaugă și stake-uri din vită, coaste cu sos de mango, mai multe tipuri de hamburger dintre care unul vegetarian făcut din quinoa și o varietate mai mare de băuturi, de la sucuri, vinuri și mai multe tipuri de bere.

“Un lucru important care ma atras în momentul în care a apărut propunerea de colaborarea din parte The Box a fost faptul că pot cunoaște proveniența ingredientelor, chiar de la origini.

În cadrul The Box Băneasa veți regăsi și conceptul “Beef Lottery”, steak-uri cu fix price-ul de 18 lei per 100 gr, un preț mai mult decât atractiv pentru un antricot maturat de vită, un ribe eye, tomahawk sau alte bucăți apetisante de carne.

Conceptul de loterie se referă la faptul că, în funcție de zi și de săptămână, în vitrina restaurantului puteți găsi diverse bucăți de carnet, si poți avea adevărate surprize, plătind prețul fix de 18 lei/ 100 gr. Pe Valentin îl puteți întâlni și vedea în actiune la The Box Băneasa datorită bucătariei deschise din incinta restaurantului unde toate preparatele se gătesc în fața clientului.