Preparate super cremoase cu Tehnologia Powelix

Profită de anotimpul fructelor și legumelor, iar din morocănosul matinal, transformă-te într-un omuleț plin de energie. Bucătărește rapid rețete sănătoase cu gama de blendere și mixere verticale Tefal, ce dispune de Tehnologia Powelix. Cele mai aromate bunătăți de sezon sunt gata de savurat!

Descoperă produsele Tefal care beneficiază de Tehnologia Powelix. Pune-ți creativitatea la încercare! Alege ingrediente bogate în vitamine și pregătește-ți imunitatea pentru toamnă. Lamele cu tehnologia Powelix îți oferă o mixare cu până la 30% mai rapidă comparativ cu generația anterioară de la Tefal. Iar combinate cu puterea motorului, atrag ingredientele într-un vortex și le pasează extrem de fin.

Folosește blenderul de mare viteză Tefal Perfectmix+ pentru smoothie-uri colorate sau milkshake-uri delicioase, ideale pentru începuturile de zi leneșe. Acesta are 3 programe automate: smoothie, zdrobire gheață & autocurățare și dispune de un vas de sticlă termorezistent cu o capacitate de 2 litri.

Dacă ai poftă de o cremă de ardei copți sau un piure de cartofi dulci, utilizează mixerul vertical Tefal Quickchef.

Este simplu de manevrat, grație mânerului ergonomic antialunecare. Iar cele 20 de viteze pentru texturi variate pot fi ajustate fără să întrerupi funcționarea acestuia.

În plus, aparatele pasează cu ușurință chiar și cele mai dure ingrediente, datorită lamelor foarte ascuțite realizate din inox. So, put them to the test - sfeclă roșie, morcov sau poate fructe congelate? Orice ai alege, rezultatele sunt exact cele pe care le aștepți: fine și omogene. Explozia de culoare este un bonus garantat! În luna septembrie primești extra 10 puncte în Club Tefal (www.tefal.ro/club) dacă înscrii bonul fiscal care atestă achiziționarea oricărui blender sau mixer vertical Tefal!